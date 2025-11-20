周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍

娛樂中心／楊佩怡報導

南韓人氣女子團體「TWICE」迎接成團10週年紀念，準備於11月22、23日首次來到台灣演唱，降臨高雄世運主場館舉行「TWICE WORLD TOUR」世界巡迴，這也是台灣成員周子瑜首次帶領全團回到家鄉的環鄉之旅。如今只剩下2天就要返台開唱的她，今（20日）一早就在社群辣曬逆天美腿，更嗨喊「這1句」引發網友關注。





子瑜在IG上連曬6張黑絲襪美腿照，讓粉絲一飽眼福。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）

子瑜在IG上擁有超過1341萬粉絲追隨，每每發布新貼文，總能吸引數十萬網友朝聖。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）

周子瑜平時相當用心經營社群平台，經常PO出工作美照，也不避諱公開私下生活的模樣，在IG上累積1341萬粉絲追蹤。今（20）日一早，子瑜就在IG上連曬6張個人獨照，畫面中可見，她一頭紅棕色長直髮，身穿深棕色高領長袖毛衣，下半身搭配黑色透膚絲襪，再搭配同色系的粗跟短靴，展現出修長且性感的腿部線條。畫面中還可見，她時而用手托著下巴，時而腰背挺直，不僅展現了慵懶與魅惑，從中又帶著端莊優雅的姿態。

子瑜先前登上維多利亞的秘密時尚大秀當嘉賓，以粉色背心搭紫色蕾絲內搭，炸出滿滿的誠意。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）

除此之外，子瑜目光直接凝視著鏡頭，眼神深邃且成熟，帶有一種自信和從容的氛圍；而這種眼神更極大地強化了她的女神氣場，讓她的美貌更具視覺衝擊力。子瑜不僅僅是分享美照，更搭配韓文表示：「겨울이다..첫눈이언제올까（現在是冬天，第一場雪什麼時候會來呢）」。貼文曝光後，短短發布6小時，就吸引超過46萬人按讚，得以看出子瑜極大的人氣，台灣網友也紛紛留言表示「保暖同時也要美美的」、「我感覺到高雄的空氣要變香了」、「高雄一點都不冷！等你回家」、「好漂亮寶寶！禮拜六見」、「冬天什麼時候來我不知道，但我知道子瑜週末要回來表演了」。

子瑜倒數2天回台開唱，這是她出道10年第一次在台灣開演唱會。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）





