周子瑜回家開唱！玉澤演「在地反應」粉絲嗨翻：超台

南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，其中本月22日、23日將在高雄國家體育場開唱，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，大批粉絲今天（21日）早早在小港機場準備接機，韓星玉澤演也在台中拍戲，看到電視新聞發現TWICE來台開唱，特別發布限時動態嗨喊「歡迎來到臺灣」，讓大批粉絲直呼「根本半個在地人」。

玉澤演在台中拍戲，看到TWICE來台興奮發文。（圖／翻攝自玉澤演IG）玉澤演來到台中拍戲，預計停留1個多月，趁著空檔時搭乘公車到處趴趴走，讓粉絲直呼充滿台味。還有網友搭車時發現，該輛公車椅背上貼了一張「玉澤演坐過的」便條紙。21日，他看到TWICE來台開唱的新聞，立刻拍下電視畫面，PO限時動態用繁體中文寫下「歡迎來到臺灣」，還配上笑哭的表情，讓網友直呼玉澤演的反應太在地了，紛紛表示：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」、「我剛剛滑到限時，完全以為是哪個朋友發的」、「他開始出現在台中各處之後，我才發現他比我還熟台中」。

周子瑜回家開唱！玉澤演「發現TWICE來台」一句話粉絲嗨翻：半個台灣人

TWICE成員周子瑜（中）今日下午近4時搭機飛抵小港機場，現場粉絲激動歡呼。（圖／民視新聞）

出道10年的TWICE本週末將於高雄開唱，不過成員彩瑛因身體狀況暫時無法演出，本次台灣場無緣全員上陣，將以「9缺1」演出，子瑜昨晚（20日）於東京參加時尚活動，和其他成員先後來到台灣，周子瑜今日下午約3點才抵達機場，她一身白色高領上衣，配上大地色系裙子、長靴，一現身大批粉絲瞬間陷入瘋狂，可惜周子瑜沒有停下腳步，在保鑣包圍下，走出機場搭車離去。

