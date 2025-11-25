周子瑜媽媽年輕絕美照曝光 網讚：優良基因神複製
韓國大勢女團TWICE上周末在高雄世運主場館，一連舉辦兩天演唱會，也是團員周子瑜歷經風波後，首次回到家鄉台灣開唱，這一等就讓粉絲ONCE們等了十年之久，粉絲們也捕捉到子瑜媽媽黃燕玲現身力挺女兒，如今子瑜媽媽年輕時的照片被挖出來，無疑就是個美人胚子，可見好基因全遺傳到女兒身上。
TWICE出道十年首度來台開唱，也是成員周子瑜第一次回到故鄉演出，話題性十足，有網友挖出子瑜媽媽年輕時的照片做對比，只見母女倆不僅氣質出眾，輪廓也相當神似，不僅都是濃眉大眼、挺鼻、櫻桃小嘴，連對著鏡頭露出一抹微笑的表情，都可以說是神複製，可見子瑜的超高顏值，全遺傳自媽媽的優良基因，也讓母女倆的美貌成為網友討論話題。
對比照曝光後，網友紛紛留言：「父母基因是真的好，而且完美遺傳給孩子」、「真的太像了」、「兩位都是大美女」、「母女都氣質出眾」、「差點要認不出來誰是誰了」、「子瑜也會跟媽媽一樣，從年輕一路美到老」、「媽媽年輕時的顏值根本頂天」、「媽媽也可以原地出道了」。
TWICE才在11月22、23日於高雄舉辦完2場巡迴演唱會，隨後就宣布明年3月21日、3月22日，將移師台北大巨蛋舉行，屆時將會是第一組站上大巨蛋開唱的韓國女團，意義對ONCE們而言，同樣是意義非凡。
