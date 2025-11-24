周子瑜媽年輕嫩照曝！「超強基因」側顏相似度高達99% 母女一模一樣
娛樂中心／綜合報導
韓國女團TWICE睽違10年，上周末於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，2天吸引11萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，粉絲也捕捉到子瑜的媽媽黃燕玲現身力挺女兒。而子瑜媽媽年輕時的照片也被翻了出來，母女側臉的相似度高達99%。
周子瑜擁有甜美出眾的五官，曾被粉絲選為最自然美的女藝人。周子瑜媽媽曾飛往韓國探班，2人在後台拍下許多照片，上傳至周子瑜臉書粉絲頁，讓不少人驚嘆子瑜媽媽的美貌和身材，網友驚豔表示；「是姊姊嗎！？好正」、「太誇張！以為是姐姐！」、「媽媽真的很美欸 子瑜遺傳到好基因」。而子瑜媽媽年輕時的照片也被網友找了出來，尤其側臉輪廓、水汪汪大眼和尖挺的鼻子，就像複製上去的，簡直一模一樣。
Twice曾上韓國知名脫口秀《黃金漁場 Radio Star》，子瑜被主持人問道「聽說媽媽比你更注重保養？」子瑜便相當誠實地透露「媽媽很常做手術，會在自己的臉上做實驗」，其實子瑜媽媽過去在訪問中也曾透露各種療程都有親自嘗試過，還大方承認「中毒了」。此外，主持人指著其中一張泛黃的黑白照問「這位是媽媽對吧」，結果子瑜再度出賣親媽「那應該是還沒做的時候」，然後又補槍「爸爸也拜託媽媽別再做了」，接二連三地抖出家人的秘密，笑翻全場。
