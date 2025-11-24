周子瑜帶領團員返台開唱如"個人主場" 迷絲感動
政治中心／綜合報導
Twice成員周子瑜10多歲就遠赴韓國打拚，終於帶著團員一起回到台灣高雄開演唱會，她一登台，全場歌迷尖叫大到像是她個人主場，有去現場的立委黃捷就說她感動落淚，Twice的官方社群也貼出演唱會現場放歌迷進場前，周子瑜巡場、看著自己夢想即將成真的畫面。
Twice來台開唱，社群貼出成員周子瑜環視高雄世運演唱會場的影片，被注意到她的鴨舌帽上寫著"我的夢想在2025年成真"，催出粉絲們的熱淚。
立委（民）黃捷：「我是看第一天的晚上，落淚是一定的，（子瑜說）我帶著我的成員們，一起來高雄了，整個台下的人都大哭，第二天甚至他們把舞台升起來，特別讓子瑜站在一個，架高的舞台上面，台灣人就是她的家人吧，那對著她的家人們講講話，舞台設計是非常用心的，知道說這個就是，大家期待子瑜已久。」
立委黃捷到場看，感動到哭了兩次。（圖／民視新聞）
立委（民）張雅琳：「子瑜從自己是一個13歲的小女生，毅然而然一個人孤身來到了韓國，這個異鄉十年的路喔，真的很艱辛，非常高興的，可以看到她帶著她的團員，然後來到我們的高雄，接受所有的Once所有的粉絲，為她的尖叫跟歡呼。」
立委張雅琳也關注KPOP，對Twice的歌也印象深刻。（圖／民視新聞）
關注K-POP的立委，看周子瑜的星路真的不容易，她2016年初剛出道時，上節目手拿中華民國國旗揮舞，被舔共藝人黃安檢舉，經紀公司怕失去中國市場，讓她錄影道歉、宣稱"中國只有一個"，這回黃安又來蹭，微博發文"人生最大轉變就是不說他人是非"，網友砲轟"差點扼殺一個巨星"、"子瑜10年來這麼辛苦就是因為你"，高雄立委則歡迎她多回來給大家看看。
立委（民）邱議瑩：「歌迷其實是因為子瑜，回到台灣來辦演唱會，大家興奮不已，甚至我們還看到，TWICE的隊長志效，在高雄的街頭跑步，也讓國際的這個媒體，國際社會都看到高雄的美，高雄的好。」
立委（民）許智傑：「周子瑜睽違十年回來家鄉，而且還在高雄買房子，真的令人相當感動，子瑜也見證到高雄的轉變，繼續團結一致，發展南台灣演唱會經濟，帶動百工百業繼續發展。」
台灣女兒成為國際頂流巨星，帶著團員返鄉開演唱會，除了圓夢也讓粉絲好感動。
（民視新聞綜合報導）
原文出處：周子瑜帶領團員返台開唱如「個人主場」 新PO社群影片藏彩蛋
