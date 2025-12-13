周子瑜甜蜜告白「我愛香港」 發文「配1歌曲」掀暴動！

娛樂中心／江姿儀報導



南韓超人氣女團「TWICE」日前首度來台開唱，也是台灣成員周子瑜出道10年首次「回家演出」，吸引大批粉絲朝聖、應援。近日周子瑜結束在香港的巡演，現身香港街頭，昨（12日）曬出多張街拍照，還特地告白寫下「我愛香港」，粉絲熱烈回應「香港也愛你」。





周子瑜現身街頭甜蜜告白「我愛香港」 發文配《唯一》粉嗨喊：夢幻聯動！

南韓人氣女團「TWICE」日前首度來台開唱，台灣成員周子瑜（左）「回家演出」。（圖／翻攝自周子瑜IG）





周子瑜現身香港街頭，發文甜蜜告白「我愛香港」。（圖／翻攝自周子瑜IG）

周子瑜昨（12日）在個人IG發文，一口氣分享20張照片，只見她穿著純白休閒套裝、黑帽在香港天星碼頭搭船遊覽維多利亞港；她也打扮低調出現在香港街頭，青春洋溢如大學生，一手拿著蛋塔俏皮張嘴合影，精緻面容格外搶眼。她不僅登上雙層巴士拍美照，還舉起手機紀錄下燈火璀璨的城市夜景，也與香港歌手好友Elkie（莊錠欣）相聚。

周子瑜遊香港，穿著純白休閒套裝、黑帽，在天星碼頭搭船遊覽維多利亞港。（圖／翻攝自周子瑜IG）

周子瑜打扮低調出現在香港街頭，一手拿著蛋塔俏皮張嘴合影。（圖／翻攝自周子瑜IG）

周子瑜配文寫下英文字母「ILHK」，以「I Love Hong Kong（我愛香港）」告白香港，搭配香港「鐵肺歌后」鄧紫棋翻唱的《唯一》（原唱告五人）。貼文曝光，至今已累積60萬人按讚，網友感動留言「子瑜是 once 們的唯一」、「子瑜用鄧紫棋翻唱的版本，我喜歡的兩位藝人」、「啊啊啊竟然跟鄧紫棋聯動了！」、「夢幻聯動！」、「沒想到子瑜會聽GEM（鄧紫棋），她的歌充滿真摯的愛和祝福！」，香港粉絲也熱情相邀「下次再來香港玩」、「快快再來香港玩」、「香港也愛你」、「希望子瑜喜歡香港」、「謝謝子瑜來香港，下次再來玩！」、「我們都愛你，謝謝！感謝你的到來」、「等你再來開演唱會」。









