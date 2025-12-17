周子瑜疑回台工作 母提豹紋名牌包陪整天

26歲台灣女孩、TWICE成員周子瑜等了10年，上月才首度和成員們一起回台灣高雄世運表演，本月7日她和大隊在香港參與「THIS IS FOR」演唱會，10日周刊直擊她和媽媽黃燕玲一起現身北市內湖某處攝影棚，從早上9時待到晚上7時，黃燕玲提著名牌包全程跟了整天，做好最佳星媽的責任和工作。

據《CTWANT》報導，周子瑜本月10日穿一身黑，腳踩橘色球鞋現身內湖某處攝影棚，身邊多名保鑣、工作人員陪伴，黃燕玲拿著名牌包跟在女兒後方，走到一半又回車上補拿幾個粉色提袋，直到晚間7時周子瑜跟媽媽才再度現身攝影棚門口，周子瑜臉上充滿下班的輕鬆感，鴨舌帽也拿下，傳聞她此行與「台北101點燈活動」有關，但未被證實。

周子瑜先前發文為香港大埔火災祈福，說：「願你們在這場災難中獲得力量與安慰，願平安早日回到你們身旁」，表演結束後她曬出在香港觀光的美照，可見她深度旅遊，去天星碼頭搭船、在街頭品嚐蛋塔，外型有如大學女生，她更寫下「ILHK（I Love Hong Kong，我愛香港）」，配上香港歌手鄧紫棋翻唱版本的〈唯一〉。

而周子瑜上月回台灣開唱，主持人陶晶瑩也陪女兒荳荳南下追星，她在廣播節目分享網友的一句話：「有人說1750公里是台灣跟韓國的距離，想不到三個小時的飛行，但TWICE卻走了10年」，女兒看表演時落淚3次，陶晶瑩也被感染哭了，他說先前會用客觀的角度分析她的演出，「但這次已經沒辦法了，因為帶有那個情懷，她回家了」。

