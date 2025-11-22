周子瑜睽違10年回家開唱！黃安突自白「不說他人是非」：閉嘴就行了

娛樂中心／綜合報導

TWICE成員周子瑜將首次以大型演唱會形式「回到家鄉」開唱。（圖／翻攝自TWICE臉書）

南韓女團TWICE今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這也是身為台南女兒的周子瑜回到故鄉台灣演出，睽違10年「夢想成真」讓粉絲們紛紛替子瑜感到感動又驕傲。而普遍認為是事件始作俑者的藝人黃安今（22）日也在微博發文感嘆這幾年的變化，表示自己已經「不說他人是非」。

黃安今天在微博發文，感嘆「近年來，我最大的覺悟帶來最大的轉變」有兩項，第一是不介入他人因果，「簡單講，就是不說他人是非、不提供無謂建議」，第二是「所謂『危機公關』、某某人的公開信，這些在網路時代都沒用，平添更多的談資、徒增更多是非。」

黃安。（圖／翻攝自微博）

黃安認為，與其多言不如「閉嘴就行了，時間總會過去，不必卡在當下。這兩個覺悟，起碼為我減少90%的煩惱，非常清涼。」雖然他沒有明講為何事而感嘆，但是TWICE今天即將在子瑜故鄉台灣開唱，不免讓台灣人聯想到當年的痛。

當年還是16歲的子瑜，2016年在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，遭到黃安在新浪微博舉報是「台獨行為」，觸發了中國大陸網友的反台獨情緒，演變成抵制子瑜的聲浪，導致周的手機廣告代言遭撤銷，TWICE在中國大陸的預定演出被取消；經紀公司JYP娛樂遭到中國大陸人抵制，最後經紀公司安排子瑜錄製影片公開道歉，並聲明自己是中國人，事件才逐漸平息。

