周子瑜等10年回家開唱 蔡英文「藍髮照」應援台灣女兒

南韓人氣女團「TWICE」週末連兩天在高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜在2016年曾經因揮舞國旗遭中國被迫道歉，歷經10年後首次以公開身分回到家鄉演出。前總統蔡英文今（11/23）天在社群平台「Threads」上發布「藍髮照」應援，並表示，台灣女兒子瑜終於回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE（官方粉絲名）都會非常感動，她也說，謝謝各個靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。

蔡英文今天在「Threads」發布與高雄市長陳其邁的「藍髮照」，並表示這兩天自己的動態河道上全都是TWICE，看到大家的分享，彷彿也一起參加了這場演唱會。

蔡英文說，10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。她感謝陳其邁與市府團隊，昨天高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內疏散完畢。

蔡英文表示，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」，謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉。

