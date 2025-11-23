周子瑜等10年回家開唱 蔡英文「藍髮照」應援台灣女兒
南韓人氣女團「TWICE」週末連兩天在高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜在2016年曾經因揮舞國旗遭中國被迫道歉，歷經10年後首次以公開身分回到家鄉演出。前總統蔡英文今（11/23）天在社群平台「Threads」上發布「藍髮照」應援，並表示，台灣女兒子瑜終於回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE（官方粉絲名）都會非常感動，她也說，謝謝各個靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。
蔡英文今天在「Threads」發布與高雄市長陳其邁的「藍髮照」，並表示這兩天自己的動態河道上全都是TWICE，看到大家的分享，彷彿也一起參加了這場演唱會。
蔡英文說，10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。她感謝陳其邁與市府團隊，昨天高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內疏散完畢。
蔡英文表示，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」，謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉。
更多太報報導
悲劇！男子滿心期待應援TWICE 一句話「卻被司機直送伍佰」 律師揭爆笑經過
TWICE官方高清照出爐！娜璉這一舉動超震撼
「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了
其他人也在看
全球爆首例人類H5N5禽流感 石崇良：出國避免「這件事」
美國華盛頓州官方當地時間21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，這起案例也被認為是全球人類首例感染H5N5。對此，衛福部長石崇良今天（11／23）說，這是一個新的、重組後的變種病毒，美國CDC評估尚未造成人傳人風險，疾管署也會持續評估，但呼籲國人外出旅遊避免接觸禽鳥。太報 ・ 58 分鐘前
高雄垃圾山案藍綠互嗆 邱議瑩挺陳其邁提告
高雄月世界垃圾山案幕後主嫌李有財與綠營民代友好，引發藍綠隔空互槓，高雄市長陳其邁更揚言對國民黨立委陳菁徽提告。對此，有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩表示，全力支持陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。中時新聞網 ・ 1 小時前
周子瑜等10年首度回台開唱 蔡英文曬「藍髮照」應援：台灣女兒讓人感動
南韓女團TWICE週末連2天在高雄開唱，過去曾因揮舞國旗遭中國被迫道歉的「台灣女兒」子瑜，相隔10年終於首度回台開唱。前總統蔡英文今在Threads發布「藍髮照」應援，並表示，謝謝靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。自由時報 ・ 2 小時前
張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦
國民黨立委張嘉郡鬆口爭取2026國民黨提名接棒雲林縣長張麗善參選。國民黨主席鄭麗文今（23日）出席雲林口湖健行活動與兩人同台時表示，家裡面有女生最幸福，推崇張麗善當家，是五星級縣長，接棒的張嘉郡也是女生，希望世代接棒、棒棒都是最強棒，雲林女人當家就是她的最高期待與期許。太報 ・ 1 小時前
暈倒「掐人中」有效嗎？重症醫2字神解答！曝正確作法
在電視劇常見有人暈倒時，旁人就會去掐其「人中」，昏迷者就會很快甦醒。針對掐人中是否有效，醫師黃軒表示，掐人中不僅救不了人，有時還可能「害命」。因為昏倒並非因為穴位沒通，而是身體出了嚴重問題，例如心跳驟停，掐人中會浪費時間，錯過真正的救命機會。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前
中職》吉力吉撈·鞏冠給林安可、徐若熙的旅外真言 「狠一點，自信地打出自己成績」
統一獅打者林安可確定旅外加盟日本職棒埼玉西武獅隊，味全龍徐若熙則持續與國外球團接洽，有機會成為第2位從中華職棒「外銷」的投手，身為旅外「前輩」的吉力吉撈·鞏冠也給予2位戰友「狠一點」的建議，他指出，「已經打過職棒再出去，他們應該有信心一點，認為自己出去應該可以怎麼樣。」Yahoo奇摩運動 ・ 25 分鐘前
鄭文燦回鍋再戰桃園？藍議員曝地方傳聞：無風不起浪
媒體人吳子嘉近日爆料，桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，挑戰現任市長張善政。不過，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認有相關規劃。國民黨桃園市議員凌濤認為，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦中廣新聞網 ・ 39 分鐘前
星鏈干擾俄軍震撼北京！外媒揭陸秘密模擬「壓制台灣星鏈」
《南華早報》披露，俄烏戰爭爆發之際，美國科技大亨馬斯克旗下星鏈系統，一度成功干擾俄軍，引發北京震驚，根據中國大陸最新研究，若模擬解放軍干擾星鏈馳援台灣，至少需出動1千至2千架無人機，才能全面壓制。中天新聞網 ・ 45 分鐘前
桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議
桃園有民眾在街頭拍到一輛轎車，車頂至後車尾載滿大型雜物，奇特景象引發關注。影片中可見，轎車引擎蓋微微凸起，前擋風玻璃有蜘蛛網裂痕，後座車頂至車尾載滿行李箱、沙發，以及大型物件，並用繩索綁住後車門把固定...華視 ・ 5 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 19 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 20 小時前
高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...聯合新聞網 ・ 8 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前