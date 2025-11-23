周子瑜等10年首度回台開唱 蔡英文曬「藍髮照」應援：台灣女兒讓人感動
〔記者陳昀／台北報導〕南韓女團TWICE週末連2天在高雄開唱，過去曾因揮舞國旗遭中國被迫道歉的「台灣女兒」子瑜，相隔10年終於首度回台開唱。前總統蔡英文今在Threads發布「藍髮照」應援，並表示，謝謝靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。
蔡英文在臉書發布與高雄市長陳其邁的「藍髮照」表示，這兩天，她的動態河道上全都是TWICE，看到大家的分享，彷彿也一起參加了這場演唱會。
蔡英文說，10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。也要謝謝陳其邁市長 與市府團隊，昨天高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內疏散完畢。
蔡英文說，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉。
更多自由時報報導
TWICE高雄開唱前子瑜放送美照 宣美也驚艷
TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲
心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台
其他人也在看
周子瑜等10年回家開唱 蔡英文「藍髮照」應援台灣女兒
南韓人氣女團「TWICE」週末連兩天在高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜在2016年曾經因揮舞國旗遭中國被迫道歉，歷經10年後首次以公開身分回到家鄉演出。前總統蔡英文今（11/23）天在社群平台「Threads」上發布「藍髮照」應援，並表示，台灣女兒子瑜終於回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE（官方粉絲名）都會非常感動，她也說，謝謝各個靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。太報 ・ 38 分鐘前
TWICE開唱高雄成演唱會首都！陳其邁帶頭衝 蔣萬安還在被動？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿TWICE昨天起連兩天在高雄開唱，整座城市又一次熱鬧起來。從高雄燈光、城市裝置，到韓團粉絲的大量抵達，高雄再次展現「演唱會首...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
偕同蘇貞昌參觀淡江大橋 蔡英文：中央地方合作典範
（中央社記者葉素萍台北23日電）前總統蔡英文今天說，她與前行政院長蘇貞昌一起參觀明年即將完工的淡江大橋，這座橋不僅展現台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。中央社 ・ 3 小時前
言語不通也能被理解 文二警暖心協助聽障婦找回愛車
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局興隆派出所於日前接獲聽障民眾報案稱機車不見，警員吳文軒立即關懷協 […]民眾日報 ・ 2 小時前
TWICE唱翻高雄 她喊：不是簡單的巡演，而是台灣女兒子瑜的「回家」
韓國女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於22日、23日兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。政治評論員吳靜怡表示，這場演唱會不是簡單的巡演，而是子瑜的「回家」，用行動證明，台灣的土壤能孕育出跨越國界的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩
政治中心／周希雯報導來自台南的周子瑜13歲遠赴南韓追夢，所屬女團「TWICE」在全球暴紅，然而2016年因國旗風波遭舔共藝人黃安檢舉「台獨」，公司為平息中國粉絲怒火，竟把年僅16歲的她推出來道歉，單薄身影當時令人心疼，此後10年也未能來台活動，成了台粉心中的痛。直到今年11月22、23日，子瑜終於「解禁」帶著TWICE回台開唱，不僅全高雄以「藍色風暴」迎接，前總統蔡英文、高雄市長陳其邁也頂著藍髮同框，眾人也挖出小英當年經典名言，「沒有一個台灣人需要為自己的認同而道歉」，感動表示「謝謝小英當年那麼挺子瑜！」民視 ・ 1 小時前
月世界垃圾山主謀曝光！詹江村斷言政黨若不輪替 這些事層出不窮
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，民進黨高雄市黨部21日發聲明表示，已火速開除李有財黨籍。國民黨桃園市議員詹江村認為，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮。中時新聞網 ・ 2 小時前
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
直擊／ONCE超強！TWICE世運周邊4小時全空 熱賣商品曝光
直擊／ONCE超強！TWICE世運周邊4小時全空 熱賣商品曝光EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺台視新聞網 ・ 20 小時前
直擊／千名粉絲TWICE場外聽音漏！子瑜絕美現身：後悔沒早點來
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，近千名粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家
娛樂中心／綜合報導台灣女孩周子瑜獨自赴韓闖蕩，花了整整10年，終於以「台灣女兒」的身分站上高雄開唱的舞台。演唱會尾聲，她努力克制情緒，深吸一口氣後說出：「我有話想說。」接著拿出準備好的小抄，坦白這些年曾數次想放棄，心中的熱情一度熄滅，也很想家，子瑜一度哽咽，讓全場也跟著紅了眼眶。民視 ・ 16 小時前
南市議員李宗霖大喜之日 「賴氏幽默」賀詞笑翻親友
台南市無黨籍市議員李宗霖與律師陳嘉伶昨天舉行婚禮，席開近百桌，現場貴賓雲集。總統賴清德也特別獻上祝福，恭喜他們有情人終成眷屬，並以過來人身份提醒倆人未來要相互包容、體諒，不要以質詢和辯論的方式對待對方，政治和法律需要講道理，但愛情和家庭最好不要，一翻「賴氏幽默」的賀詞，笑翻會場上千親友。自由時報 ・ 21 分鐘前
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
針對近期「垃圾山」事件引發的惡意指控，民進黨立委邱議瑩今（23日）表示，全力支持市長陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。中天新聞網 ・ 2 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 10 小時前
美中時隔7月海上軍事磋商 皆認為有助避免誤解、誤判
川習會後，美國與中國近期舉行「美中海上軍事安全磋商」，美方表示會議重點是降低不安全或不專業的接觸風險；中方則重申，堅決反對以航行自由為名，危害中國主權和安全的行為。不過雙方一致認為，相關互動有助美、中海空軍避免誤判。另一方面中日關係緊繃，中方再宣布，11月23日到12月7日，一連兩週要在渤海進行實彈射擊。公視新聞網 ・ 1 小時前
批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受
行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。自由時報 ・ 1 小時前
藍委批院版財劃法：縣市設算表不敢公開
在野黨兩度修正《財劃法》後，行政院版則在日前出爐，在野態度備受關注。國民黨立委許宇甄痛批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少統籌款與補助款？行政院目前都不敢公開，與各縣市要承擔哪些經費更是隻字未提，這種作法不是透明，而是刻意模糊。中時新聞網 ・ 2 小時前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
鄭文燦稱「心如止水」否認回鍋再戰桃園 凌濤：無風不起浪
外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」，端看黨主席賴清德的態度，強調就算藍白合作也不能掉以輕心，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。中時新聞網 ・ 1 小時前