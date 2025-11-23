周子瑜等10年首度回台開唱 蔡英文曬「藍髮照」應援：台灣女兒讓人感動

〔記者陳昀／台北報導〕南韓女團TWICE週末連2天在高雄開唱，過去曾因揮舞國旗遭中國被迫道歉的「台灣女兒」子瑜，相隔10年終於首度回台開唱。前總統蔡英文今在Threads發布「藍髮照」應援，並表示，謝謝靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。

蔡英文在臉書發布與高雄市長陳其邁的「藍髮照」表示，這兩天，她的動態河道上全都是TWICE，看到大家的分享，彷彿也一起參加了這場演唱會。

蔡英文說，10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。也要謝謝陳其邁市長 與市府團隊，昨天高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內疏散完畢。

蔡英文說，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉。

