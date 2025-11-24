周子瑜被指「撞臉41年前白冰冰」！ 本尊深夜發聲：實在不能比

有人說周子瑜（右）撞臉年輕時候的白冰冰（左）。（翻攝周子瑜IG、白冰冰臉書）

韓國女團TWICE週末在高雄國家體育場開演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉開唱，掀起不少話題。有報導指周子瑜撞臉41年前的白冰冰，對此，白冰冰發文回應，指當年的自己「實在不能比」。

白冰冰自揭不能比的原因是？

白冰冰今（24日）深夜在臉書發文，首先恭喜世界「漂亮寶貝」周子瑜回饋故鄉的演唱會大成功！接著提到「撞臉」話題：「這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！真感謝網友的青睞，其實我自己仔細的比對之下，覺得青春洋溢的子瑜，經過練習生的嚴格訓練，美貌加上自帶巨星的氣場。」

廣告 廣告

白冰冰說道：「當年的我，實在不能比，從少不經事的表情可以看出，從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣。一樣是從小在外地打拼，隻身在日本，忍受孤獨，嚴格訓練的我，就是不如子瑜的堅強與韌性！」

從小在外地打拚的她們真的很像嗎？

她繼續寫道：「因緣際會之下，在日本的受訓半途而廢，以致後半輩子增添了好多的艱困與血淚，一樣是在外地打拼，勇敢的子瑜撐過來了，才有了今天的巨星風範！」她也祝福周子瑜，以及TWICE一直扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星。

最後白冰冰感謝網友的美言支持，笑說：「讓平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外貌形象。」

更多鏡週刊報導

周子瑜辣登維密秀「酒紅Bra」多國賣光！ 粉絲讚：超強帶貨女王

曾擊敗周子瑜！「全球最美女孩」長大了 24歲近況曝光

梅根一出場…管家竟宣讀「公爵夫人頭銜」！作家看傻眼 專家批：她比誰都在意王室身分