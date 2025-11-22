周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲
娛樂中心／綜合報導
南韓女團「TWICE」出道10年首度來台開唱，今（22）日起一連2天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」演唱會，全台颳起藍色旋風。此次演唱會對於台灣成員周子瑜意義重大，回顧她10年前遭親中藝人黃安舉報台獨，隔年談及對方回台就醫，一句話展現以德報怨的高EQ。
周子瑜2015年底在韓國節目手持中華民國國旗揮舞，被黃安舉報台獨，隔年1月錄製影片致歉表明自己是中國人，令大批台灣民眾相當心疼。同年她返台參與國中同等學力鑑定考試，根據《自由時報》報導，媽媽黃燕玲親自接機，被問到黃安同時間回台享用健保資源並於前一日出院，低調祝福他早日康復，也代替女兒回應：「祝黃安叔叔早日康復。」
當年台獨事件導致TWICE從未於台灣舉辦演唱會，如今10年過去終於「解禁」。黃燕玲日前在YouTube頻道分享心境，坦言「這段路真的太不容易了」，並表示周子瑜成為公眾人物後，心態更加成熟，「當然她還是我們心目中非常單純、善良，又很喜歡笑的小女孩，只是她現在多了更多勇氣和獨立。」
