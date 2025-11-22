周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情

娛樂中心／綜合報導

子瑜步出小港機場，開心向上千名粉絲揮手。（圖／翻攝自三立新聞台）

南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」

子瑜出道10年首度公開與TWICE成員們在台灣開唱。（圖／翻攝自三立新聞台）

今晚TWICE出道十週年世界巡演《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN KAOHSIUNG高雄站，對子瑜而言意義非凡。她不僅是團體中唯一的台灣成員，更是自2015年出道以來首度在家鄉舉辦大型演唱會。外界也注意到，她這幾天在社群上的互動明顯變多，整個人散發出久違的輕鬆與喜悅。

廣告 廣告

TWICE官方IG上傳一段子瑜單獨SOLO「貓頭鷹怪舞」罕見她整個笑開懷。（圖／翻攝自TWICE IG）

特別在昨晚演出前夕，近期TWICE官方社群與子瑜個人IG特別釋出多段有她的短影音，其中昨晚一支以貓頭鷹為主題「Hoot Hoot #TWICE #트와이스 #TZUYU #쯔위」為題的怪舞影片最受關注。影片中，子瑜身穿灰色條紋針織上衣搭配深色牛仔褲，腰間以金屬環點綴；她對鏡頭比出「拍立得取景」手勢，再以俏皮的「貓頭鷹」動作眨眼微笑，最後開心甩頭笑出聲，完全展現她真性情的一面。

這支片上傳後短短數小時就吸引數44.3萬次觀看，被粉絲瘋傳為「台灣女兒的幸福笑容」。粉絲留言區湧入「太可愛了吧」、「十年後終於在台灣開唱，感覺她整個放鬆」、「沒有墨鏡沒有濾鏡，這才是真正的子瑜！」等留言，形容她此刻的快樂完全藏不住。

更多三立新聞網報導

周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了

日本天團突取消台、港、中巡演！台歌迷全哀號瘋猜「政治角力」惹禍

胡宇威罕見動怒！不忍了開罵「航空公司」指這地雷服務：人生中最糟一次

家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆

