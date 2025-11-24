周子瑜週日演出哽咽唸手寫信 TWICE今早搭機離台
南部中心／莊舒婷、陳家祥 高雄市報導
結束兩天的演唱，韓國女團TWICE24日搭乘七點多的班機離開高雄，上百名粉絲到場送機，而昨天晚間的演出，子瑜本來說好不哭，但念起手寫信時，讓她一度哽咽泛淚，成員們紛紛上前安慰擁抱，周子瑜甚至還用台語跟大家問好，還問大家有沒有想她。
韓國女團TWICE成員周子瑜準備搭機返韓，粉絲熱情送機。（圖／民視新聞）
八名成員來到高雄小港機場，依序走下保母車，此時，機場內早已聚集上百名粉絲熱情迎接。聲源：粉絲：「子瑜韓國見。」與ONCE們揮手、點頭依依不捨告別，戴著口罩與藍色帽子，手提奶茶色包包，就是台灣成員周子瑜。聲源：記者：「子瑜第一次回台灣演唱感覺怎麼樣，子瑜早安這次回台灣有沒有很開心。」面對提問，子瑜頻頻點頭，接著快速檢查護照後準備出境，TWICE結束在高雄的兩天演唱，24日搭乘一早7點多的班機離開高雄。粉絲：「想說難得來台灣可以送個機。」粉絲：「四點的時候就來了，子瑜歡迎回家，我們明年還會繼續看妳們。」
周子瑜講到一半差點落淚，團員上前安慰。（圖／翻攝畫面）
前一晚，TWICE在高雄世運主場館，帶來多首經典歌曲，讓粉絲嗨翻天。TWICE成員周子瑜：「我是子瑜，我很想你你有想我嗎。」子瑜站在舞台上，表示媽媽比她更緊張，因為這感覺像在嫁女兒。TWICE成員周子瑜：「因為媽媽我又更緊張了，然後呢在表演前她就告訴我說，她就在我面前就表演一段，喔子瑜我已經想好妳要怎麼跟ONCE講話了。」感受到子瑜強忍淚水，成員們一擁而上安慰、擁抱，隨後子瑜換上另一套服裝，站上升降台。成員們起鬨，要讓舞台升高再升高，氣氛歡樂又搞笑，直到念手寫信時，音樂一下，氣氛瞬間轉變。TWICE成員周子瑜：「今天是高雄最後一場，很捨不得，我也會很想念大家的，不行了要哭了我昨天沒有哭，我不會哭的。」第一首安可曲結束後，原以為真的要散場，沒想到寵粉的TWICE再度出現。聲源：歌迷：「啊啊啊啊啊啊。」TWICE加碼歌曲TT，讓在場ONCE驚呼連連，也讓不少粉絲意猶未盡，期待明年三月他們再度來台。
