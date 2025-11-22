周子瑜「回家開唱」TWICE眷屬團大舉來台 志效爸媽妹妹都來了
娛樂中心／綜合報導
南韓人氣女團 TWICE 今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這場睽違10年的「夢想成真」不只讓粉絲激動，也讓成員家人們紛紛現身力挺。不少粉絲捕捉到多位「親友團」身影，從志效、娜璉到MINA的父母皆已抵台，身為「台灣之光」周子瑜的媽媽也在高雄作東，準備迎接這場屬於女兒的榮耀時刻。
周子瑜昨晚抵達就在粉絲平台「Bubble」報平安，開心分享「吃了雞排和麵線」，還感性留言：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起珍惜這一刻。」子瑜的母親黃燕玲也難掩驕傲，受訪時直言：「這條路真的太不容易了。」她感謝團員們多年對子瑜的照顧，更透露每逢節日成員家人都會邀女兒一起出遊，「讓她在韓國也能感受到家的溫暖。」
除了因病缺席的彩瑛，其他8位成員皆已抵達高雄。有粉絲在小港機場巧遇MINA的父母，也有人在商場偶遇志效的爸媽與妹妹，還主動招手讓粉絲合照，已經有不少人在社群分享合照開心說：「吃完海底撈走出來，就在門口遇到志效媽媽！她還稱讚我韓文好～太幸運了！」留言立刻在Threads上瘋傳，笑稱是「追星體質爆棚」。
娜璉的媽媽也悄悄在IG限動貼出台灣手搖飲照，而TWICE造型師更標記子瑜的帳號，曬出冬風奶茶，引來台灣網友熱烈留言「原來子瑜帶全團喝手搖！」。MOMO還被粉絲拍到現身六合夜市。這場高雄演唱會不只是TWICE的亞洲巡演一站，更像是一次「家人團聚」與「台灣女兒回家」的慶典。粉絲形容：「這是等待十年的溫暖時刻，連星星都在替她閃爍。」
