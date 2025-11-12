周子瑜、張員瑛都入列！盧建勳醫師揭今年最夯「女星整形範本」：不只是美，還要比例和諧

從「三代神顏」Red Velvet Irene，到「人間香奈兒」BLACKPINK Jennie，韓國女星的五官設計幾乎成為亞洲整形診所的參考樣本。守葳診所盧建勳院長表示：「這些被稱為『整形範本』的女明星，其實並非完美無瑕，而是善於運用比例、線條與個人特質，展現出和諧有記憶點的特色。」他強調，現代審美早已從「放大五官」轉為追求「比例協調」，女星的美在於自然與特色。

雙眼皮不是寬就好，「精靈眼」成新的代表

以Red Velvet Irene、張員瑛為例，她們同屬半外雙眼型，眼頭雙眼皮窄、尾端略開，形成所謂的「精靈眼」。盧建勳院長指出，這種眼型看起來有神但不誇張，能讓眼神既深邃又柔和。

相較於早期流行的大外雙，如今更多人傾向這種自然、具東方韻味的眼型，搭配適度的眼頭開展與臥蠶設計，就能放大眼神又不失氣質。

鼻型趨勢時代轉變，小巧自然微翹才是關鍵

談到鼻型，盧建勳院長分析，近年韓國流行的「自然挺鼻」以 aespa 成員 Winter、演員申世景為代表，鼻樑筆直卻不僵硬，鼻尖微翹如水滴狀。「這種鼻子在視覺上能修飾臉部比例，讓五官更集中，也避免過度高挺造成人工感。」

盧建勳院長也提醒，不同臉型需對應不同款鼻型，圓臉者鼻尖角度略高能讓視覺集中，鵝蛋臉則應保持柔和線條，讓整體看起來更順眼自然。

嘴唇微豐不誇張，「嘟嘟唇」強調健康感

IVE 張員瑛的「嘟嘟唇」更成為新世代女孩夢想範本。盧建勳院長指出，這類唇型不僅可愛，也能讓臉部比例更集中，視覺上有縮小臉的效果。「現在流行的是自然澎潤，不追求歐美厚唇，而是嘴角線條柔和、唇峰圓潤，看起來氣色好、青春感十足。」

盧建勳院長進一步說明，過去曾流行歐美風的厚唇與強烈輪廓，但這幾年亞洲審美逐漸轉向「柔和感」。許多韓星的唇型在放鬆時仍維持飽滿立體、笑起來自然上揚，給人一種天生好氣色的印象。盧建勳院長表示，這樣的唇形重點不在「豐滿」，而在於「立體層次」的拿捏，唇中微鼓、唇邊略薄，搭配自然的嘴角弧度，就能達到微笑時的甜感。

美感不是複製貼上，而是找到個人特色

面對許多民眾拿著韓星照片諮詢，盧建勳院長笑說：「美感不能複製，因為每個人的骨架與肌肉都不同。」盧建勳院長強調，專業醫師的任務不是「幫你變成別人」，而是找出你自己的黃金比例與個人特色。

盧建勳院長舉例，像周子瑜的倒三角臉就屬典型東方美，她的下庭略短反而有減齡效果，這是她的個人特色，別人即使模仿也不一定有等同視覺效果。盧建勳院長提醒，醫美應該是幫助你展現自信的工具，而不是改造的手段。「懂得欣賞自己的特點、溫柔調整比例，那才是屬於每個人的專屬特色。」

