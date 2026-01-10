周子瑜「火辣心機」穿搭曝光！網讚爆：世界最美

娛樂中心／林依蓉報導

台灣女孩周子瑜自2015年隨韓國女團TWICE出道以來，便憑藉著傾城美貌擄獲全球粉絲的心。等了將近10年，子瑜終於在去年11月首度隨團「回娘家」站上高雄世運主場館，場面感人至深。除了演藝工作，子瑜私下也時常透過社群平台與粉絲互動。近日，她驚喜上傳一組拍攝花絮照，展現出與過往清純風格不同的「火辣尺度」。照片曝光後，立刻掀起網友們熱烈討論。





周子瑜釋出花絮照「火辣腹肌」藏不住！粉嫩穿搭藏「驚喜細節」網讚：世界最美

子瑜突破以往清純形象，挑戰前衛的「內衣外穿」風格。（圖／翻攝自IG＠thinkaboutzu）

廣告 廣告





南韓人氣女團TWICE成員周子瑜，出道10年始終是全球粉絲心中的「神顏代表」。繼去年11月首度隨團回台、站上高雄世運主場館寫下感人篇章後，近日她驚喜釋出一組花絮照，大膽嘗試罕見的火辣造型，立刻掀起網友熱烈討論。照片中，子瑜突破以往清純形象，挑戰前衛的「內衣外穿」風格，直接將粉色愛心內衣疊穿在短版上衣外，大方展露緊實腰線與深邃腹肌，巧妙營造出甜中帶酷的風格。下半身則選用同色系低腰休閒褲，完美銜接視覺色調。在粉色系背景前，子瑜隨性擺拍，散發出健康且自信的魅力，詮釋了何謂「行走的人間衣架子」。





周子瑜釋出花絮照「火辣腹肌」藏不住！粉嫩穿搭藏「驚喜細節」網讚：世界最美

周子瑜即便出道多年，魅力和話題度依舊非常強大。（圖／翻攝自IG＠thinkaboutzu）





照片曝光後，立刻湧入大量粉絲留言讚嘆「小辣椒」、「世界最美」、「我的心就這樣被妳偷走了」、「好喜歡子瑜，新的一年越來越好，身體要健康」，再度證明周子瑜即便出道多年，魅力和話題度依舊非常強大。













原文出處：周子瑜釋出花絮照「火辣腹肌」藏不住！粉嫩穿搭藏「驚喜細節」網讚：世界最美

更多民視新聞報導

林妍霏諷李多慧、嗆李珠珢廣告「X小」！富邦育樂回應了

鍾明軒再赴中喊5字！嘆「還我以前的台灣」遭網酸：快去

歐陽娣娣遭評審批唱的差！下秒「瞬間垮臉」表情全被拍

