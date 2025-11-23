周子瑜10年前遭轟台獨！她憶蔡英文嗆「這1句」超霸氣

娛樂中心／周孟漢報導



南韓人氣女團「TWICE」日前降臨高雄，也是台灣成員周子瑜首度回到家鄉演出。至於為何等了10年這麼久？全是因為子瑜10年前剛出道時，被舔共藝人黃安檢舉「台獨」，這才導致台灣粉絲等了這麼久，如今她終於來台，卻被不少網友造謠，稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲」，讓知名作家小花媽看不下去，還原當年真相，開轟「真是無恥可恥」。





周子瑜10年前遭轟台獨「民進黨鴉雀無聲」？她憶當年蔡英文嗆「這1句」超霸氣

周子瑜首度回到家鄉演出。（圖／翻攝自IG＠thinkaboutzu）

隨著周子瑜回台開唱，就有台灣網友想起2016年，子瑜因在南韓節目中舉出台灣國旗，被舔共男星黃安造謠，檢舉是台獨，不得不拍片道歉一事，藉此在Threads發文開酸民進黨，「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲…今天賴桑：TWICE的周子瑜是我們台南人，台南人的驕傲…呃…賴桑您真會蹭啊…」。

周子瑜10年前遭轟台獨「民進黨鴉雀無聲」？她憶當年蔡英文嗆「這1句」超霸氣

有網友造謠稱網友造謠，稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲」。（圖／翻攝自小花媽臉書）





該篇貼文立刻引發網友砲轟，作家小花媽也在臉書發文開嗆「看到這種造謠文，就覺得又為這個世界增添了一坨噁心的X」，機著還原當年真相「子瑜的道歉影片，是在2016／1／15 晚上10點播出，那時候已經過了可以宣傳選舉的時間（但網路可以到12點）。看到小小的子瑜，因為揮舞台灣國旗，被垃圾藝人檢舉，最後必須要拍道歉影片，引發全民沸騰，大家都氣到不行」，並透露就是因為道歉事件後，TWICE經紀公司「JYP」禁止TWICE到台港中開演唱會。

周子瑜10年前遭轟台獨「民進黨鴉雀無聲」？她憶當年蔡英文嗆「這1句」超霸氣

子瑜因過去稱自己來自台灣、揮動中華民國國旗，遭黃安硬扣上「台獨」帽子。（圖／翻攝自Youtube @JYPEntertainment）





小花媽坦言「當時我們有多少人是哭著看完那個道歉影片的，甚至隔天投票時，看到本來不打算或考慮要不要去投票的人，紛紛互相載運、買車票，就為了去聲援小小在外打拼的子瑜，那個場景至今想到還會哭」，她透露，自己當時就在民進黨協助選舉，真正站出來的就是時任總統候選人蔡英文，隔天甚至還有發言說，「只要她當總統的一天，沒有人需要為自己的認同道歉」。

周子瑜10年前遭轟台獨「民進黨鴉雀無聲」？她憶當年蔡英文嗆「這1句」超霸氣

道歉事件後，TWICE經紀公司「JYP」便禁止TWICE到台港中開演唱會。（圖／翻攝自IG ＠twicetagram）





而在前總統蔡英文當時當選時，曾說道「今天的選舉結果，是向世界證明，台灣人就是自由人，台灣人就是民主人。只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉」。小花媽指出，那個時候，「國民黨各種賣台舉動，讓一整個世代對於國民黨親中感到憎恨，也奠定了大家討厭的是中國共產黨，以及厭惡一直要出賣台灣，甚至主動成為惡劣政權鷹犬的國民黨以及那些親中的藝人」。

周子瑜10年前遭轟台獨「民進黨鴉雀無聲」？她憶當年蔡英文嗆「這1句」超霸氣

蔡英文當時霸氣喊「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉」。（圖／翻攝自IG ＠tsai_ingwen）





小花媽感嘆，資訊發達時代，總是會有人想要偷雞摸狗偷渡一些錯誤的資訊，讓AI搜集到錯誤資訊，讓有問題的說法一直被放入回應中。「而會想要做這樣事情的人，除了惡劣以外，我想不到有其他的說法。你可能為了各種理由、利益做這件事情，但破壞真實、創造錯誤並誤導真的是很無恥。這樣不會讓你看起來比較厲害，只會讓大家需要去清這些人亂拉的屎，浪費時間且對社會產生臭不可聞的影響」。

最後，小花貓則強調，「台灣就是台灣，我們可以批評自己的國家，希望國家更加進步，每一個台灣國民都能夠做這件事情，因為我們有民主自由，因為我們期待台灣人就是台灣人。而為了私人利益而為侵略國說話的人，真的是一個都嫌多，一群的話根本應該從台灣消失。真是無恥可恥」。





