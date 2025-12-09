周子翔首個人舞台曝一度害怕逼自己勇敢 〈Purple Days〉唱完 團員5人衝上台擁抱
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】超人氣男團Ozone成員周子翔今年上半年，接力推出兩首個人單曲〈愛你沒差〉和〈雨傘忘了帶走〉，都開出數位音樂排行榜冠軍的好成績，各方演出邀約紛至，但因團體活動十分忙碌，直到年底，終於確認首次個人舞台—500趴的演出。第一次嘗試一個人站上大舞台，周子翔從害怕到接受，全心投入練習，把出演當天視為個人出道第一天，特別再去上唱歌課，精進現場演唱功力。演出當天，他一口氣演唱4首歌曲，尤其他在Ozone北流演唱會上的組曲〈身騎白馬〉+〈孤勇者〉在相隔近三年後，再次呈現在粉絲面前，粉絲大呼驚喜，而Ozone另外5位成員哲言、佳辰、煥鈞、祖安和文廷更是齊聚現場、拿著子翔專屬燈牌，組成最強應援團隊為子翔加油，在子翔唱完最後一句，5人從側台衝上台送上大大的擁抱，讓台下歌迷看到Ozone團魂滿滿的好感情！
周子翔在確認要在沒有Ozone成員陪伴下，第一次一個人站上演出舞台，他笑說：「被公司通知的當下其實還沒來得及反應，說真的當下很想拒絕，因為太害怕了。」他表示，這一路上心境上不斷轉折，雖然一直都非常緊張，但漸漸從害怕轉變為一定可以完成，隨著時間一天一天逼近，內心的興奮之情已蓋過緊張情緒。加上消息公布後，O.A.O.（Ozone粉絲名）們都表示要到現場為子翔的首次舞台加油，甚至有粉絲退掉高雄韓流藝人的演出門票，留在台北支持他，讓他十分開心說：「這段期間Ozone商演時，碰到很多O.A.O.來為我打氣，謝謝大家，很期待上台唱歌給大家聽。」。
▲周子翔首個人舞台曝一度害怕逼自己勇敢（索尼音樂提供）
為了這次的演出，周子翔重新回到歌唱課的教室，加強自己的Live實力，他坦承，要一個人要站上舞台現場演出有些擔心，「我真的很喜歡唱歌，可是出道以後，四面八方各種聲音都有，有時候對自己的唱歌會失去信心，在重新練習唱歌的過程中，除了演唱的技巧，老師更是不斷地在過程中給我加油打氣，讓我知道還是有很多人等我唱歌給他們聽。」，他一步一步調整自己的演唱方式和心態，在演出當天展現最佳狀態。
周子翔當天以一身草綠色的帥氣西裝造型現身，在爆滿的觀眾熱情尖叫聲中，他現身演唱自己的創作曲〈愛你沒差〉和由金曲製作人張簡君偉操刀的抒情歌曲〈雨傘忘了帶走〉，這兩首歌都是自發行以來，他第一次公開演唱，他走出不同於Ozone團體的青春舞動路線，以抒情曲風展現屬於周子翔的音樂實力和魅力。他坦承剛上台時真的很緊張，但看著O.A.O.們的熱情支持，舒緩了緊繃心情。他特別演唱Ozone在北流舉行的首次大型售票演唱會上，他個人舞台的「初心告白組曲」–〈身騎白馬〉+〈孤勇者〉，他說：「一開始沒有安排這首歌，跟公司討論後，覺得可以再唱一次，過了近三年再次唱演唱，覺得很感動，整個心境跟情感的表達都比三年前更游刃有餘，多了一分從容。」這段驚喜曲目讓粉絲尖叫連連，一路力挺他的粉絲都大為感動，甚至忍不住落淚。
▲煥鈞(左起)、佳辰、哲言、子翔、祖安、文廷（索尼音樂提供）
最後，周子翔把由Ozone成員們一起創作的代表作〈Purple Days〉改編為個人版本，前奏一響起，全場都跟著他一起大合唱，而哲言的饒舌部分，子翔交給台下粉絲，粉絲整齊地一字不漏唸完，十分驚人！在演唱完最後一句「火花綻放Purple Days」，早早到場全程守候觀看的Ozone成員哲言、佳辰、煥鈞、祖安和文廷衝到舞台中央擁抱子翔，更讓台下粉絲尖叫不斷，最後還把子翔扛下台，足見成員的好感情。子翔說：「我們最近繁忙的工作幾乎每隔幾天都會遇到，只要見面我都會說我好緊張，他們也一直鼓勵我，當我邀請他們來看演出時，大家都二話不說的馬上答應，對我來說非常感動，讓我一個人不孤單。」，在成員的環繞下，子翔成功結束個人Solo舞台，難掩內心激動，開心說：「準備好迎接自己下一次的演出！但現在還是以Ozone團體演出為主，請大家期待我們新北耶誕城和跨年的演出！」。
