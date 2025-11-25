周孝安酒後移車遭攔查！獲判刑2月可易科罰金

藝人周孝安。（圖／翻攝自Facebook／周孝安Kurt Chou）

藝人周孝安於10月24日凌晨因酒後移車遭警方攔查，酒測值達每公升0.28毫克，被依公共危險罪起訴後，台北地院今（25日）宣判，判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

據《ETtoday新聞雲》報導，事件發生在10月24日凌晨。周孝安當時前往錢櫃台北忠孝店與友人聚會，飲用了點威士忌。聚會結束後，他擔心車輛停在黃線會被開罰單，於是在凌晨3時50分自行開車，準備在附近尋找合法停車格。

大約在3時58分，他行經忠孝東路四段巷弄口時，因靠左停車未打方向燈，引起巡邏員警注意。警方認為其行跡可疑，因此上前攔查。

員警在攔查過程中聞到濃厚酒味，於凌晨4時左右進行酒測，結果顯示吐氣酒精濃度達0.28mg/L，已超過法定標準。警方隨即以公共危險罪嫌將他依現行犯程序移送台北地檢署。周孝安在警詢及偵查中全盤承認，檢察官訊後將他請回。

事後，周孝安的經紀人回應，表示當時因叫不到代駕，他才決定自行將車移至停車格。經紀人並說明，車輛目前遭扣押，但駕照並未被吊銷，後續也將全力配合調查，同時強調「有喝酒開車就是錯。」

