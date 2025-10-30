周孝安酒後移車8分鐘遭逮 北檢火速偵結起訴

周孝安酒駕8分鐘遭逮，北檢偵結起訴。

41歲藝人周孝安24日凌晨與友人聚會飲酒後，準備搭車返家，臨時起意要先把停在路邊的座車移入停車場，豈料剛上路的就遇上警察攔查，員警在他下車時聞到濃濃酒味，隨即實施酒測，發現超標，將他移送台北地檢署偵辦，北檢30日依公共危險罪嫌提起公訴，並聲請法院簡易判決。

27日周孝安經紀人向媒體表示，當天周孝安有叫代駕，就在等待的途中，看到前方停車格出現空位，他想將車移至僅距離兩部車的車格內即被逮，但也不否認：「有喝酒開車就是錯！」

周孝安2001年在《我猜我猜我猜猜猜》節目中以「雙腿繞頭」的高難度瑜伽表演受到矚目，之後陸續演出李聖傑、孫燕姿、梁詠琪等人的MV及多部電視劇，曾以《C.S.I.C鑑識英雄》入圍第50屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。

感情方面，周孝安2012年與女星江祖平因合作《廉政英雄》傳出戀情，兩人曾被拍到牽手逛街，姊弟戀維持約半年後分手；2019年再與「象迷娘」陳天仁交往，並在2021年結婚生女，但婚姻僅維持兩年即告結束。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



