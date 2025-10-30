周孝安酒駕超標遭起訴！凌晨載女離開KTV被逮

現年41歲的藝人周孝安於10月24日凌晨發生酒駕事件，台北地檢署今天正式依公共危險罪嫌起訴，並聲請簡易判決。

根據檢方調查，周孝安當天凌晨前往錢櫃KTV與友人聚會唱歌，將車輛停放在忠孝東路4段巷弄的黃色網狀線上。

凌晨4時許，周孝安駕車載著一名女性乘客準備離開現場。當他向右駛出時，因未打右轉方向燈，引起正在騎機車巡邏的員警注意。員警上前攔查時，立即聞到周孝安身上散發濃厚酒味，隨即要求他下車接受酒精濃度測試。

酒測結果顯示，周孝安的酒測值達每公升0.28毫克，明顯超過法定標準，當場遭到逮捕。同車的女性乘客也依照道路交通管理處罰條例的「連坐罰」規定遭到舉發。周孝安在偵訊過程中坦承酒後駕車的事實。

事發後，周孝安透過經紀人對外說明當時情況。根據經紀人轉述，周孝安在錢櫃聚會結束後，原本計畫叫代駕服務返家。然而，由於適逢連續假期，他在路邊等候將近一小時，始終無人接單。當時他的車輛正臨時停放在路邊。

周孝安後來發現黃線前方有兩輛車的距離空出停車格，便決定先將車輛移入該處停放。沒想到車輛才剛停妥，員警隨即上前進行盤查，最終導致酒駕事件曝光。

儘管如此，周孝安的經紀人當時仍強調「有喝酒開車就是錯」，承認周孝安的行為確實違法。事件發生後，周孝安的愛車遭到扣留，但駕照並未被吊扣。

周孝安出道多年，曾參與演出多部戲劇作品。2021年，他與「象迷娘」陳天仁結婚，兩人育有一女。然而，這段婚姻僅維持3年便宣告結束。周孝安在3年前拍攝完「家有囍事」後，便逐漸淡出演藝圈，目前主要以擔任健身教練為業。

近期周孝安因名列藝人江祖平的情史名單，名字多次登上新聞版面，引發外界關注。沒想到在上月底又因酒駕事件遭到逮捕，再次成為媒體焦點。

此次酒駕事件對周孝安的形象造成重大打擊。根據現行法律規定，酒駕行為將面臨公共危險罪的刑事責任。檢方已完成起訴程序，並聲請法院進行簡易判決，後續的司法程序與判決結果仍有待觀察。

