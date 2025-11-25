周孝安「酒後移車」判刑出爐！經紀人低調發聲：聽從判決

記者宋亭誼／台北報導

藝人周孝安光復節連假期間爆出酒駕，當時他飲酒後將愛車移至停車格，恰巧被巡邏員警逮個正著，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦，檢察官複訊後考量他坦承犯行，諭知無保請回。台北地方法院今（25）日宣判，依《刑法》公共危險罪判處有期徒刑2月，得易科罰金。對此，周孝安經紀人也表示：「聽從判決。」

周孝安經紀人感謝外界關心，不再針對這件事回應。（圖／翻攝自周孝安臉書）

周孝安經紀人向《三立新聞網》表示，公司聽從法院判決，之後不再做任何回應，並向外界致謝：「謝謝關心。」事實上，周孝安酒駕風波曝光後，經紀人此前早已強調：「喝酒就是不應該碰車啊，雖然他只是幾秒鐘的移車，但還是不對。」語氣中流露出對事件的遺憾。

回顧整起案件，周孝安當天結束聚會後，打算叫代駕返家，不過當時適逢連假期間，他等了近一小時仍無人接單。而周孝安的車輛正臨停在路邊黃線，他發現前方不遠處有停車格，才想先將車移入，以免遭人拖吊，沒想到車才剛停好，巡邏員警隨即上前盤查，周孝安也被抓包渾身酒氣。

