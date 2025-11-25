周孝安「酒後移車」判決出爐 遭判刑2月

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人周孝安上個月底酒後移車時，遭警方攔查酒測，結果達每公升0.28毫克，被依公共危險罪送辦，北檢複訊後諭知無保請回，並聲請簡易判決處刑，如今判決出爐，依刑法公共危險罪判處2月徒刑，得易科罰金。

回顧此案，周孝安在光復節連假期間與朋友聚會飲酒後，為避免酒後駕車，決定將愛車停放在附近停車場，並等候代駕，怎料，在他終於找到停車格時，突遭警方臨檢，酒測值達0.28MG/L，隨後被依法移送辦。

經紀人事後也還原，透露周孝安當時將車臨時停放在黃線區域，並嘗試叫代駕等候約50分鐘。當所有朋友離開後，他仍在大廳等待，由於找到停車空間，因此駕駛車輛停進車格後下車，正好遇到警方例行檢查，結果酒測超標。

經紀人強調，周孝安全程配合警方查緝，並坦承未遵守酒駕規範，表示知道酒後駕車是錯誤行為，也擔心車輛停在黃線會被拖吊，因此才決定稍微移車，但最終犯錯。

而台北地檢署審查後裁定無保請回，日前偵結，依公共危險罪起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑，經台北地院審理，依刑法公共危險罪判處2月徒刑，得易科罰金。

