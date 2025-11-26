周年慶人潮多！情侶檔大膽挑「潮牌高單價衣」下手 住處還藏毒

台中一對情侶檔專挑高單價運動品牌行竊，在周年慶期間於百貨公司的專櫃下手，得手約數十萬元商品。警方追查後在38歲連姓女子與34歲廖姓男子的租屋處，發現失竊的運動品牌服飾及衣架，還查獲大麻菸3支、安非他命1包等毒品。兩人行竊手法熟練，利用專櫃沒有防盜門柵的漏洞及商品陳設死角，遮掩裝袋動作後在電梯附近會合分贓。

台中情侶檔百貨行竊，專挑潮牌高單價衣下手。（圖／TVBS）

當警方來到這對情侶的租屋處時，翻出衣櫃裡的包包和衣服，女子在一旁著急解釋，重複表示這些物品都是購買的。面對警方的質疑，女子支支吾吾地想自證清白，聲稱有掏錢購買，但語氣中透露出心虛。警方發現衣服上疑似掛勾之類的東西都還在，讓她的說詞更加難以令人信服。

原來這對情侶專門在台中一間百貨公司周年慶期間行竊，造成2間專櫃服飾接連失竊。他們識貨又內行，專挑高單價運動品牌下手，利用專櫃沒有設置防盜門柵的漏洞以及商品陳設死角。行竊時，他們用商品擺放位置遮掩進行裝袋動作，再到電梯附近會合分贓，過程相當熟練且分工明確。

第六分局市政派出所所長曾一峯表示，經成立專案小組調查後，持台中地方法院開立之搜索票查緝，順利查獲相關的竊盜贓物以及毒品，訊後依照竊盜罪以及毒品危害防制條例移送台灣地檢署偵辦。

這對情侶以為趁著周年慶人潮多，能夠神不知鬼不覺地偷竊，最後卻人贓俱獲。他們將要付出的代價，恐怕比他們得手的商品還要大。

