周幼偉屆退 警署打詐掃黑成果豐

詐欺產業鏈已成為黑道賴以維生金流，警政署打詐與掃黑並行，14日公布「114年全國同步打詐、掃黑與肅槍行動專案」成果，這波專案逮捕7603人，查扣新台幣82億餘元。其中，竹聯幫天龍堂成員主導「保險互助會」向弱勢吸金上億元，被檢警一網成擒。

內政部次長馬士元昨主持記者會，與明（16）日將退休的刑事局長周幼偉聽取重大案件簡報。刑事局也舉辦退休歡送茶會，內政部長劉世芳頒發「二等內政專業獎章」給周，讚許他打詐有功。

其中，新北檢指揮刑事局破獲以「互助會」包裝的非法吸金案。由天龍堂新莊會黑幫操控的「金安保網路平台有限公司」，鎖定高齡、身障等遭商業保險拒保的弱勢，推出名為「安心33互助保障」的詐騙專案。

該專案號稱「免體檢、無年齡上限」，5年吸金逾億元，受害民眾超過2800人。檢警查出，張姓男子等人自民國109年起設立金安保公司，由天龍堂新莊會吳姓會長出資擔任監察人，丁姓男子擔任執行長。

該集團打著「免體檢、免疾病告知、終生保障」口號，宣稱每月僅需繳3600元互助費及1200元年費，繳滿36期或60期，身故即可享有25萬元或33萬元互助金；若解約，還可退還110％互助費。

警方說，方案利率明顯不合理，且實際採「後金養前金」的龐氏騙局模式運作。集團內部制定高額獎金制度，依職級可抽40至60％高額佣金。此外，公司未依法申請信託，基金帳戶僅剩4000餘元，絕大部分資金均被中飽私囊。檢警數波搜索拘提，逮捕9人，張姓主嫌收押。