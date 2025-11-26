周弘憲盼年改繼續走下去 速展開院際合作

（中央社記者高華謙台北26日電）國民黨團等提案停砍公教人員退休金。考試院長周弘憲今天說，究竟政府解決各職業退休基金要花多少錢，如果沒有另找財源，無論誰執政可能都會焦頭爛額，因此希望趕快展開院際合作，共同解決各職業退休基金財務困境，也希望年金改革繼續走下去。

國民黨立法院黨團、立委所提的公務人員退休資遣撫卹法共有26個版本。修法重點包括，修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

周弘憲、考試院副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、保訓會主任委員蔡秀涓今天下午與媒體茶敘。

周弘憲指出，民國84年退撫新制一開始就採不足額提撥，累積約新台幣2.96兆元潛藏債務，這是跨世代要共同承擔的責任；若後來沒實施年金改革，退撫基金會在民國120年歸零，雖然實施年改，退撫基金仍會在20多年後歸零。如果在立法院審議的退撫法案通過，等於年改要踩煞車，挹注款與收益減少，基金財務會發生較大問題。

周弘憲說，如果停止調降所得替代率，可能使基金用罄時間提早約4年，且資金缺口若要由政府填補，可能會缺乏預算法與財政紀律條例規定的彌補資金來源，也缺乏財劃法規定相對收入來源，可能引發行政院提出有關違憲的爭論。

周弘憲表示，最近朝野各黨都在立法院提出勞工保險條例修正草案，這些法案都在確立政府最終財務責任，但也會帶出嚴肅問題，究竟政府要解決軍、公、教、勞、農與國民年金，一年要花多少錢才對，在不排擠其他支出前提下，錢要從哪來。

周弘憲說，如果沒有另找財源，未來無論誰執政可能都會焦頭爛額，也會使納稅人負擔沉重，因此非常希望能趕快展開院際合作，共同解決所有職業類別的退休基金財務困境。

他表示，政府這些年陸續撥補公保、軍公教退撫基金與勞保等，已非常吃力，國家潛藏債務高達20兆元，在還沒提出財務改善方案前，若再擴大支出，會使問題更難解決。

周弘憲表示，年改這幾年調降社會較不支持的18%優惠存款，考試院也希望年改能繼續走下去，雖然退休者會領比較少，但4年後會停止調降退休所得替代率，政府也會根據物價指數狀況調整退休給付，相信這樣能保障退休者基本生活，也能使退撫基金沒那麼快見底，「我相信這樣是在現在條件下，能想像的一個最佳方法」。

周弘憲說，公務員退休撫卹是考試院的憲法職權，他基於院長職責，非常期待社會嚴肅看待退撫基金不能永續的問題，他作為國家政務人員，當然也希望現在做的決策不要增加國家財政負擔，影響後代子孫權益。

針對院際合作，是否可能與立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰會商退撫法修法議題，周弘憲表示，像與立法院、立委溝通也是院際間協調，主要是希望各院尊重各院職權，有事可以盡量溝通協調。（編輯：蘇志宗）1141126