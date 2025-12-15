周弘憲：年改無本錢踩剎車 公教退撫基金將提前用罄

（中央社記者楊堯茹、高華謙台北15日電）總統賴清德今天進行院際國政茶敘，考試院長周弘憲於會上表達反對退撫法修法，強調「年改並沒有踩剎車的本錢」，且修法將導致公教退撫基金提前至民國134年及131年用罄，傷害公教族群權益，對年輕的公教人員更是不公平。

賴總統上午在總統府與行政院、考試院進行國政茶敘，交流115年度中央政府總預算案、財政收支劃分法修法及公教年金改革等議題。

根據考試院提供資料，周弘憲在會中表示，考試院反對這次退撫法修法。退撫新制開辦起就不足額提撥，已累積巨額的潛藏債務，儘管106年年金改革讓基金財務有很大改善，但仍有高達新台幣2.96兆元的潛藏債務，公、教退撫基金仍會在138年及134年用罄，「無法永續」的危機一直存在，年改沒有踩剎車的本錢。

周弘憲強調，這次修法將退休所得拉回112年的替代率，年改不但踩了剎車、還倒退了兩年，對基金的財務帶來很大傷害，也將導致公教退撫基金提前至134年及131年用罄，對於公教族群的權益造成傷害，對年輕的公教更是不公平。

周弘憲說，這就像明知水庫裡的水、十多年後就會枯竭，但不節約、還設法用得更快一點，讓水庫見底的危機更快來臨，這就是此次修法的寫照。

關於修法對政府財政造成的傷害，周弘憲指出，為了彌補實施個人專戶制的財務缺口，如由政府編列預算分年撥補，公、教總計需3370億元。而修法停止調降退休所得的新財務缺口、則須3600億元，兩者合計高達6970億元。

周弘憲說明，目前公教退撫基金的餘額才約1兆，也背負近3兆的潛藏債務，這些根本問題都還沒有解方，但這次修法又增加3600億的新缺口，也完全沒有指出彌補的財源為何、導致雪上加霜。若都要靠政府撥補，又會是全體納稅人沉重的負擔。

周弘憲說，近年來政府對公保的撥補、以及退撫基金的撥補和挹注，也各自投入好幾千億元。但目前還不是基金財務最嚴峻時候，根據精算報告，大約在20年後，退撫基金每一年的收支短差，公教合計會高達2000億，修法後短差還更擴大，令人憂心。

周弘憲表示，如果考量到其他職業別退撫和保險相關的潛藏債務，合計已超過20兆元，這遠超過政府預算可以支應的規模。因此，在還沒有找出財務改善方案之前，考試院反對修法擴大財務缺口。（編輯：林克倫）1141215