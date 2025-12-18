周弘憲：遺憾年改修法加速基金枯竭 勢必釀違憲爭議

（中央社記者高華謙台北18日電）就職一週年的考試院長周弘憲今天說，非常遺憾年金改革被修法踩下剎車，期盼各界正視年金財務危機，尤其這次修法讓基金加速枯竭，明顯違背公益原則，也勢必會造成違憲爭議。

考試院透過新聞稿表示，周弘憲今天在考試院會中指出，考試院在這一年完成修正公務人員保障法、安衛辦法和考績法，以及身心調適假、新進人員給假3天、放寬育孫留停、修正激勵辦法、放寬指名商調限制、調高中央地方機關近4000個職等成績，要向所有人員辛勞表示最高的謝意與敬意，考試院走在正確道路上。

針對立法院三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法，周弘憲表示，他在擔任銓敘部長時參與年金改革，雖然很不討好，但為世代正義與基金永續是非做不可。當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今6年後的民國120年用罄，幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，才讓基金淨值能有今天新台幣1.1兆規模。

周弘憲強調，年改目標是要減輕未來世代財務重擔，確保基金一個世代不用罄，絕非貶抑或輕視公務員，而是由政府雇主、退休和現職人員共同搶救攸關大家權益福祉的機制。因數十年不足額提撥的制度性缺失，已累積近3兆元潛藏債務，不但不永續，更是在「透支未來」。

周弘憲表示，憲法明定公務人員退休撫卹事項是考試院的憲法職權，但這次修法並非考試院提案，考試院和銓敘部也根據精算報告提供各面向專業評估意見，明確表達反對停止調降所得替代率，並籲請國會考量退撫基金不永續和未來世代的沉重負擔，不要貿然修法，讓已有用罄風險的基金再減損4年壽命，使退休人員或現職人員曝露在更高風險中。

周弘憲指出，但考試院的憲法職權在修法過程中沒有被尊重，這次修法讓參與退撫新制的年輕公務人員，承擔比年長者更大風險，甚至因基金財務危機擴大，導致未來可能必須調整制度，使較晚退休的現職人員蒙受差別對待，有不符憲法平等原則疑慮。

周弘憲說明，司法院釋字第781號至第783號解釋，都已肯認年改有效提升退撫基金財務永續性，屬於重大公益，而這次修法讓基金加速枯竭，明顯違背公益原則；從國家整體角度檢視，因修法造成基金高達3600億的財務缺口，沒有指定彌補資金來源，不但有違憲法70條核心精神，也違反財政紀律法、預算法和財劃法相關規定，勢必會造成違憲爭議。

他說，若將修法新增財政責任轉嫁給全體納稅人，也有違反憲法平等原則的疑慮；考試院一貫立場是，在潛藏債務還沒有解決方案前，不應再擴大財務缺口，誠摯希望年金制度能被理性討論，讓制度可長可久，也讓不同世代為政府服務的人員都得到公平永續照顧。（編輯：翟思嘉）1141218