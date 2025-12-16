一周後就有感！拍打2處排身體濕氣兼瘦身 濕氣重會關節痛、皮膚爛

身體的濕氣如何排出？在炎炎夏日，濕氣已悄然成為困擾許多人的健康問題。中醫師廖婉絨在由健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》中，為大家詳細解釋濕氣的成因，並提供實用的除濕穴位按摩法。

濕氣原因分內外2種 夏季濕氣重關鍵在「脾」

廖婉絨說明，濕氣的來源可分為外濕和內濕，外濕是指環境中的濕氣，如潮濕悶熱的天氣、流汗後穿著濕衣服或淋雨等，都會導致濕氣進入體內。內濕則與脾胃功能失調有關，脾濕健運、濕由內升，當脾胃運化水濕的功能失調時，就會產生水濕痰飲，鬱積在體內。

廣告 廣告

廖婉絨進一步解釋，夏季濕氣特別重的原因，首先，夏天7、8月對應的臟器是脾，而潮濕悶熱的天氣，容易讓濕熱邪氣入侵脾胃。其次，人們在夏天常喜歡吃冰品、冷飲等寒涼食物消暑，或因食慾不振而偏好重口味的酸辣開胃食物及甜點，這些都會直接損傷脾胃功能。再者，許多人夏天待在冷氣房不愛運動，導致肌肉鬆軟無力，加上在冷氣房不易流汗，使得濕氣更難排出體外。

看更多：夏天腳臭更嚴重！伴隨汗皰疹、濕疹這樣治才有效 泡足浴排濕



濕氣入侵全身會有哪些症狀？

廖婉絨表示，濕氣入侵體內除了影響脾胃，造成食慾不振、腹脹外，還會影響全身。濕氣鬱積在皮膚會引發濕疹、汗皰疹，以及痘痘、毛囊炎、疔瘡等夏季常見的皮膚問題。濕氣也會侵入四肢關節及經絡，導致關節腫脹疼痛，或造成小腿腫脹。

此外，濕氣還會引起頭昏沉重感，如同濕毛巾裹在頭上般倦怠，並伴有咳嗽痰多、胸悶等症狀。濕氣也會影響排便，造成大便軟黏排不乾淨，女性則容易出現白帶分泌物多，進而引發陰道發炎感染。嚴重時，濕氣甚至會侵入體內臟器，產生息肉、囊腫、結節等問題。

看更多：夏天狂冒濕疹又疲倦？中醫曝最愛喝「這種奶茶」化濕抗炎顧腸胃

2個除濕穴位按摩法 一周後就有感

那麼如何排出體內濕氣？廖婉絨教大家2個除濕穴位的按摩方法，分別是脾經上的陰陵泉和胃經上的豐隆穴。

除濕穴位1：陰陵泉穴

位於膝蓋內側皺摺端的凹陷處，可用大拇指按壓5秒後放開，會有痠脹感。另外也可以用拍打的方式，將腳抬起做出踢毽子般的動作，手成空杯狀拍打陰陵泉穴，左右腳各拍打30下，可加強大腿內側肌群；建議早上起床、午睡起來及洗澡前各做1次，每次至少30下。堅持每天做30下，一周後就有感！

除濕氣-陰陵泉穴

除濕穴位2：豐隆穴

位於小腿外側，在膝眼穴與外踝尖端連線的中點肌肉處，可用大拇指按壓，也可用拳頭捶打，同樣左右腳各30下。做此動作時，會運動到大腿及腹部肌肉，有助瘦身。

除體內濕氣-豐隆穴

廖婉絨提醒，這2個除濕穴位按摩因為會加快心跳，建議避開飯後1小時及睡前，以免影響消化及睡眠。若長輩要站著做，初期可靠牆保持平衡，較為安全。

看更多：排骨湯加「1物」秒變降火排濕神湯！中醫教你夏季養生 調理心神不可少



流汗也能幫助排濕 多做下半身運動

要排出體內濕氣，除了穴位按摩，廖婉絨建議日常飲食要避免冰品、冷飲、寒涼及過甜的食物，烹調時少用醬料及加工品，因為這些食物含鹽量高，會讓身體累積水分不易排出。還有，多運動流汗也是幫助排濕的好方法，可做踏步機、跑步機、健身車、快走、慢跑等下肢肌肉運動。此外，作息要規律、避免熬夜，才能讓脾胃有適當的修復時間，否則容易造成臉部水腫等問題。

◎ 諮詢專家／廖婉絨中醫師

更多健康2.0報導

她62歲就換髖關節拄枴杖走路怕跌倒！AI動態預測跌倒機率提早預警

維生素D都白吃了？醫揭「無效」殘酷真相：這4個壞習慣害你做白工

5種食物別放隔夜！綠葉菜、半熟蛋入列 這甜湯小心會要命



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章