周忠菲/從地緣戰略視角觀察大陸「正義使命-2025」軍演

周忠菲（上海台灣研究會研究員）

12月29日，中國人民解放軍東部戰區在位於台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸上機動目標的打擊演練。此次名為「正義使命-2025」的軍演與過去不同，採取「無預警方式」對台島進行封控演習。此外，需要注意的是，中國官方採取以中英文同時播發的方式向國際社會通報軍演資訊，突出中國大陸此次軍演的目標，不僅是反「獨」，而且也是強烈表達反對外部勢力對台灣問題進行干涉。這從軍演冠以「正義使命」的命名，就可以看出來。

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／翻攝微博「中國軍號」）

中國國民黨主席鄭麗文當天做出了反應。她透過新聞稿譴責賴清德錯誤的兩岸政策，是把台灣推向兵凶戰危的罪魁禍首，指責民進黨為什麼不肯取消「台獨黨綱」，指出了台獨的危險性。也有台灣學者從地緣政治角度指出，一段時間以來，日本首相高市早苗拋出「台灣有事，日本有事」的挑釁言論，至今拒不認錯，以及最近川普政府宣布新一輪111億美元對台軍售，與此次軍演的背景有關。大陸需要「向國際社會宣示反對外部勢力干涉台灣問題的堅強決心」。

大陸軍事學者主要從專業角度進行評述。在接受媒體採訪時，有學者強調演習最顯著的特點是「開局即開打」，充分展現解放軍隨時能戰的備戰狀態和強大實力。如演習從警報拉響到首輪火力打擊完成，全過程僅用時37分鐘。也有軍事專家表示，此次演習選擇在年終歲末舉行，一方面是對全年練兵成果進行綜合檢驗，一方面也彰顯中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。證明解放軍有決心、有能力挫敗任何形式的外部干涉和台獨圖謀。

本文想強調的是，這次軍演除了明確警告台獨，警告外來干涉勢力之外，這次「無預警方式」軍演的含義，不僅僅在於展示「雷霆打擊」的能力，更展示出深刻的軍事戰略意蘊，挑開一點說，就是對美日試圖在西太平洋勾連，煽動台獨進一步進行冒險挑釁，發出戰略警告。本文認為，這次演習，具有強烈的軍事戰略含義。這是基於當前西太平洋局勢的演變。

首先，最近亞洲一系列重大事件的發生，日本右翼發起「台灣有事，就是日本有事」，美國新版國家安全戰略報告（NSS）和美國國防部2025年中國軍事與安全發展報告的發布。還有一個重要舉動，就是12月17日，川普政府宣布一項高達111億美元的對台軍售，挑釁意味明顯，引發中方強烈反應，立即對美國24家軍火商採取了最嚴厲制裁。毋容置疑，這些變化都與西太平洋的安全格局相關聯。

其次，美日軍事聯盟出現強化趨勢，美國鼓勵日本在西太平洋「找事」。美國國家安全戰略報告和美國國防部2025年中國軍事與安全發展報告，都「空前簡短」。應該注意的是，美國國家安全戰略的描述是，美國將優先聚焦於西半球事務。這只是美國全球戰略中一種「掩人耳目」的說辭，川普最近宣布推行「黃金艦隊計畫」，就說明美國海軍不會放棄其亞洲戰略，美國也不會放棄在亞洲的存在。

目前川普政府在經濟、軍事、安全三個方面，仍高度關注亞洲。這必然涉及中美關係、中日關係、台灣問題，焦點在西太平洋。默允日本在西太平洋「鬧事」，「找事」，可能成為美國需要的一種「趨勢」。如美國2025年中國軍事與安全發展報告，仍將中國列為「威脅」，如不久前美國國務卿盧比歐接受採訪時，對美日關係表述中，強調美日同盟是「親密的盟友關係」等。

再次，賴清德繼續推進台獨冒險路線。賴清德「事實台獨」的最大特徵，就是可能鋌而走險。賴清德執政以來，已經把大陸定位為「境外敵對勢力」，今年一月還在關島發布所謂「中國入侵」的講話，今年4月大陸的「雷霆」軍演，就是針對民進黨這種製造地區危機的圖謀，進行打擊。

最近，在民進黨當局主動按美國需要編制預算，大規模提高「國防」經費後，川普政府宣布啟動新的一筆對台軍售，包括82套「海馬斯」火箭炮及陸軍戰術飛彈系統、60套「帕拉丁」自行榴彈炮系統、反裝甲無人機系統、戰術網路與態勢感知系統套件、「標槍」和「陶式」單兵反坦克飛彈等，總額高達111億美元。

這一史上最大對台軍售案，已經超過表面上的「去庫存」，軍火生意，友台人士「賺取回扣」等一般意義，而是顯示出，在明明兩岸可以交流，可以和平發展的前景下，民進黨當局卻要故意強化「敵意」，將台灣的「安全政策」，完全倒向美日架構。美國通過這次武器售台，等於對日本將「周邊有事」與「日本生存」掛鉤的做法，體現了「容忍」與「鼓勵」。這正是日本右翼所需要的，也是台獨勢力所需要的。

所以，「正義使命」，就是維護中國國家主權與領土完整，天經地義。值得注意的是，演習除了向台獨分裂勢力發出警告，任何形式的分裂行徑都將遭到懲罰外，還從軍事戰略角度，對美日勾連，不惜犧牲台灣人民和兩岸人民利益的圖謀，進行了警告。

與這一論點相匹配的,還有一則俄羅斯針對日本軍演的資訊。俄羅斯已經連續三年在與日本有爭議海域開展夏季軍演。今年8月的演習開始升溫，持續時間延長到一整月，規模明顯升級。日本多次通過外交途徑要求俄方停止演習，強調「俄羅斯在北方領土增強軍事存在與日本立場根本對立」。但收效甚微。

根據國際媒體最新報導，俄羅斯政府宣布，由於與日本政府特使的談判失敗，俄羅斯決定明年1月1日起，將在北方領土周邊海域舉行軍事演習。隨著俄軍「東方-2026」戰略演習，迫在眉睫，北方四島局勢恐將在未來數月持續升溫。從地緣戰略角度看，此變化意味著日本「南下」的戰略野心，將無可奈何地受到北方領土問題的牽制。日本前外相石破茂訪台時，他曾對台灣問題與地區安全的關係進行表態，說辭是：「要防止出現台灣有事就是日本有事這樣的局面」。如果日本執迷不悟，中國對美日勾連，企圖在西太平洋安全格局上「進行攪局」，絕不會輕易放過。

「正義使命-2025」的軍演，是中國政府對台獨勢力發出的警告。從地緣戰略的邏輯推理看，民進黨應該反思，充當美日反華勢力的卒子，這種局面持續下去，民進黨在兩岸關係中將更加難以擺脫長期被動局面。如果兩岸關係的發展攔不住，民進黨怎麼辦？

