周思齊看《冠軍之路》！憶當晚祈禱：別重演2013年遭逆轉

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」，22號舉辦首映會，前中職選手、亞洲棒球總會會長特助周思齊帥氣出席，他作為2013年經典賽，距離打敗日本僅1步之遙的其中一員，分享了12強冠軍當晚的心情。而12強中華隊隊員朱育賢，也現身力挺，帶著家人一起二刷。

前中職選手周思齊：「我們都知道台灣的棒球，不是簡單幾句話，就可以輕鬆帶過，背後承載了很多努力，還有長時間的積累，那這部冠軍之路呢，就是在呈現表達，我們這次的或者是台灣，這一路下來的堅持跟努力。」

台灣12強冠軍紀錄片冠軍之路，22號舉行首映會，周思齊以亞洲棒球總會會長特助身分出席，而他作為2013年經典賽距離打敗日本僅1步之遙的其中一員，透露當12強冠軍戰，進入8局只剩4個出局數時，他特地把車停在路邊看轉播。

當時腦中一直浮現2013年經典賽的畫面，不斷在心裡拜託不要再重演了，直到最後形成再見雙殺，聽見街邊傳來煙火聲，才真正感受到，全台灣正在為這座冠軍歡呼。

中職味全龍球星朱育賢：「看完電影其實，真的還是歷歷在目，那整個奪冠的瞬間，從一路不被看好，到後面我們奪下冠軍，那個眼淚有時候真的是，快流出來。」

朱育賢也現身力挺，指出這其實已經是，他第二次觀賞冠軍之路，還特地帶家人一起二刷，希望再次回味那段屬於中華隊，也屬於自己的榮耀時刻。

而目前中華隊備戰經典賽，朱育賢曾透露，自己沒有收到經典賽徵詢，上個月總教練曾豪駒幽默回應，他如果想收到可以打給他。針對名單細節，也只笑說等集訓就會揭曉。

東森電視也拿到，有線電視轉播權，將會獨家轉播經典賽47場比賽，球迷可以透過電視，一起幫中華隊加油。

