周思齊看《冠軍之路》！憶當晚祈禱：別重演2013年遭逆轉
世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」，22號舉辦首映會，前中職選手、亞洲棒球總會會長特助周思齊帥氣出席，他作為2013年經典賽，距離打敗日本僅1步之遙的其中一員，分享了12強冠軍當晚的心情。而12強中華隊隊員朱育賢，也現身力挺，帶著家人一起二刷。
前中職選手周思齊：「我們都知道台灣的棒球，不是簡單幾句話，就可以輕鬆帶過，背後承載了很多努力，還有長時間的積累，那這部冠軍之路呢，就是在呈現表達，我們這次的或者是台灣，這一路下來的堅持跟努力。」
台灣12強冠軍紀錄片冠軍之路，22號舉行首映會，周思齊以亞洲棒球總會會長特助身分出席，而他作為2013年經典賽距離打敗日本僅1步之遙的其中一員，透露當12強冠軍戰，進入8局只剩4個出局數時，他特地把車停在路邊看轉播。
當時腦中一直浮現2013年經典賽的畫面，不斷在心裡拜託不要再重演了，直到最後形成再見雙殺，聽見街邊傳來煙火聲，才真正感受到，全台灣正在為這座冠軍歡呼。
中職味全龍球星朱育賢：「看完電影其實，真的還是歷歷在目，那整個奪冠的瞬間，從一路不被看好，到後面我們奪下冠軍，那個眼淚有時候真的是，快流出來。」
朱育賢也現身力挺，指出這其實已經是，他第二次觀賞冠軍之路，還特地帶家人一起二刷，希望再次回味那段屬於中華隊，也屬於自己的榮耀時刻。
而目前中華隊備戰經典賽，朱育賢曾透露，自己沒有收到經典賽徵詢，上個月總教練曾豪駒幽默回應，他如果想收到可以打給他。針對名單細節，也只笑說等集訓就會揭曉。
東森電視也拿到，有線電視轉播權，將會獨家轉播經典賽47場比賽，球迷可以透過電視，一起幫中華隊加油。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
MLB／想代表台灣打經典賽！費仔新東家曝光
2025臺北馬拉松 警方增派341名警力 2.8萬名跑者順利完賽
MLB／深夜震撼彈！日本強打村上宗隆 2年10.7億加盟白襪
其他人也在看
中職／富邦悍將抗議保護名單外流！ 林威助：影響與球員的信賴關係
富邦悍將強投江少慶透過補償制度轉戰統一獅，然而卻在悍將提交保護名單當天就外流，導致球團向中職聯盟抗議，富邦悍將執行副領隊林威助22日出席領隊會議受訪坦言，希望聯盟會有相關規範「名單外流會影響球隊與球員之間的信賴關係。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 12
美女教練莎菈確定離隊！打教改用本土教練？中信兄弟新賽季教練團近期出爐
體育中心／綜合報導隨著各隊教練團陸續公布明年陣容，今年奪冠失利的中信兄弟教練團動向也備受關注，目前確定中職首位外籍女教練莎菈，以及有運科背景的教練丹尼爾，兩位外籍打擊教練都將確定新賽季不會續任，球團表示目前傾向以本土和亞洲教練為新任打擊教練考量人選；同時未被列入60人保留名單、戰力外選手是否回簽，最快也將有本週有結果。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 4
日職》新球季12位旅日台將達高峰 中職兩強投徐若熙、古林睿煬開幕就強碰
隨著徐若熙、林安可2026年球季都將轉戰日本職棒，明年旅日台將將多達12人，達到近年來最高峰。明年日職兩聯盟例行賽將在3月27日同步開打，軟銀鷹球季第1個系列賽就對上日本火腿，也就是，來自中華職棒的兩位強投徐若熙、古林睿煬馬上就有機會交手。TSNA ・ 18 小時前 ・ 發起對話
MLB》神之操作 Chris Archer交易案如何讓光芒隊血賺7年【Matt Chang專欄】
這是一場大聯盟史上最驚人的「球員資產煉金術」，2018年匹茲堡海盜隊梭哈3名頂級新秀換取Chris Archer，最終僅換得慘淡回報。反觀坦帕灣光芒隊透過精準的「高賣低買」不斷周轉，隨著近期將強力投手Shane Baz送至巴爾的摩金鶯隊獲得豪華大禮包，這筆交易正式定調為光芒大獲全勝，僅靠Archer 1人，便為球隊周轉出跨越7年、源源不絕獲取新血的無盡紅利，來看看整個過程歷經哪些轉折。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前 ・ 3
MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因
2025年即將結束，第6屆世界棒球經典賽也開始倒數，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出自己心目中的今年世界明星隊，日本代表人物是道奇隊巨星大谷翔平。 克萊爾表示，規則和去年一...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 1
MLB》藍鳥精準補強 現已接觸Bregman
2025年世界大賽失利後、藍鳥季後至今針對戰力所需的補強都有做到位，而現在他們也對另一位自由市場大咖緯來體育台 ・ 20 小時前 ・ 6
MLB》村上宗隆加盟白襪預期守一壘 2年短約先證明自己
村上宗隆以2年3400萬美元加盟白襪，根據《ESPN》資深記者Jeff Passan在X發文表示，村上加入後，預計將會被安排守一壘。至於為何最後會是由白襪簽走他，有原因。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
日本職棒》徐若熙推估3年15億日圓與福岡軟銀鷹達成協議 預計12月26日加盟記者會
根據日本媒體《西日本體育》報導，中華職棒味全龍本土王牌徐若熙在行使海外自由球員權利後，與日本職棒福岡軟銀鷹達成推估3年15億日圓（約3億台幣）協議，新球季將披上象徵王牌的「18號」。Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 2
台灣隊赴日比賽「球迷搶支持」！旅行社團費引熱議
棒球迷為支持台灣隊參加明年3月在日本舉行的經典賽，面臨機票住宿昂貴、球賽門票難抽的窘境！統一獅推出12萬9000元香港轉機六天團，價格引發質疑，且球迷擔憂攜帶國旗等物品經香港轉機恐遭扣留。旅行社更推出32萬9000元的頂級行程，竟已全數售罄，可見球迷對國家隊的熱愛遠超金錢考量！TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
日職》西武再補有大聯盟資歷外野手 跟林安可構築雙洋砲
西武補強不手軟，繼林安可後，今宣布再簽下多明尼加籍2TSNA ・ 21 小時前 ・ 發起對話
MLB》守護者簽台裔球員「費仔」！美媒看好增添深度與功能性
克里夫蘭守護者隊與29歲的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）簽下附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。這也是費爾柴德在11月初遭光芒隊指定讓渡（DFA）並受到傷勢困擾後，重新出發的重要契機，他將在春訓爭取重返大聯盟名單的機會。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》紅襪換得Willson Contreras！用Hunter Dobbins等3人與紅雀交易
美國職棒大聯盟波士頓紅襪與聖路易紅雀22日進行交易，紅襪以Hunter Dobbins等3人換來Willson Contreras。Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前 ・ 3
MLB／村上宗隆交涉剩48小時仍無動靜 傳白襪隊有望是新東家
日職養樂多重砲村上宗隆，今年季末透過入札制度挑戰大聯盟，然而交涉期限剩不到48小時，卻還沒有太多關於新東家的傳聞，美國報導指出，村上宗隆的合約金額恐怕會比預期的下修很多，且有聽聞到白襪隊的相關消息，有可能就是村上宗隆旅美的新東家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
MLB／洋基休賽季終於補強 1年約簽回出賽8場牛棚！投滿120局獎金1500萬
洋基今年休賽季終於補強！他們以200萬美金，相當於6300萬台幣的合約簽回今年在球隊後援出賽8場的布萊克伯恩（Paul Blackburn）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
MLB/貼錢又送球員 紅襪向紅雀換來主砲康崔拉斯
波士頓紅襪持續補強陣容，今（22日）透過交易換來聖路易紅雀主砲康崔拉斯（Willson Contreras），不過這也讓他們付出4名球員的代價，外帶800萬美元的現金。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
WBC》菅野智之透露加入日本隊過程 井端弘和把球衣交給他
效力大聯盟巴爾的摩金鶯的日籍投手菅野智之，參加日本電視台節目時回顧今年球季，同時也談到關於參加明年3月世界棒球經典賽（WBC），並透露日本隊監督井端弘和把一套球衣交給他表示「請多多指教！」他也回應：「我會全力以赴。」就這樣加入了國家隊。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
富邦悍將》王正棠今年一軍僅出賽19場「難過也掙扎」 昨遇江少慶有小互動
富邦悍將主力打者王正棠因受傷全季僅在一軍出賽19場寫下生涯最少，且因為復原不及，季中就註銷註冊，提前結束球季。他表示，目前還在復健組，對於今年沒能為球隊做出貢獻，「難過也掙扎」，談到江少慶因林岱安自由球員補償轉戰統一獅很感驚訝，並透露昨天還有遇到江少慶。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
MLB／想代表台灣打經典賽！費仔新東家曝光
MLB／想代表台灣打經典賽！費仔新東家曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
MLB 2025自由市場懶人包： 休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB 2025自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
中職》隨機攻擊案引發後續討論 中職秘書長楊清瓏：「以現有安檢規範上加強力道」
近日發生隨機傷人事件，引發社會對公共空間安全的高度關注與不安。身為國內最具代表性的職業運動聯盟，相關單位在被問及大型賽事與公共安全議題時，今天（22日）中華職棒秘書長楊清瓏回應表示：「將以現有的安檢規範上再去研議，在加強安檢的力道。」Yahoo奇摩運動 ・ 15 小時前 ・ 發起對話