周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日

「玉女掌門人」港星周慧敏，2025年7月30日痛失親如兒子的14歲愛貓「豬皮」，有感而發：「愛兒，你讓我成為如此被愛、如此幸福的媽媽，你的愛已經住在我的心裡，直到永遠。永遠愛你的媽媽。」昨（2）日是貓咪15歲冥誕，她也在社群發聲抒發心情。

愛貓豬皮14歲離世。（圖／翻攝自周慧敏Instagram）

周慧敏昨日在社群發文，替愛貓「BB」慶祝15歲生日：「15歲了，爸爸還笑他像個長不大的『蘇蝦仔（粵語指初生嬰兒）』，去年此時，他還能和哥哥豬皮共享生日，他們一對雙胞胎感情很好，可豬皮先一步離開了。」

周慧敏感慨道，愛貓豬皮離世後，同一胎的BB很堅強的熬過這段日子，如今BB也是高齡貓咪：「唯願你餘生的每一天，都像哥哥姐姐那樣，少受病痛之苦，每天都被愛擁抱著。」曬出愛貓BB開心吃飯的特別萌照。



