周揚青嗆劉曉慶「不打針怎維持」 遭酸：再整也看不清渣男

網紅周揚青日前登上脫口秀節目，大方聊到整型話題，調侃75歲影后劉曉慶不打針怎維持，劉曉慶也不甘示弱，說打羽毛球就是比整容管用，酸周揚青眼睛整得再大，也看不清楚渣男。

中國女星周揚青：「不打針咋整，打羽毛球嗎，現在70多了，還在談戀愛，每天就是爬山跑步打羽毛球，你看人這皮膚狀態，根本看不出來，70多歲咱也不知道咋保養得啊，他也不說，反正我是整容啊。」

中國女星周揚青近年跨足演藝圈，日前登上脫口秀節目，大方談起整形話題，還調侃75歲的影后劉曉慶，但對方也不是個省油的燈。

中國女星劉曉慶：「打羽毛球就是比就是比整容管用，我反對你這麼詆毀體育運動，運動是生命之本，你一定要加強鍛鍊，不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男。」

面對周揚青的挑釁，直指凍齡外貌，不打針怎維持，劉曉慶不甘示弱，這帶有火藥味的神回復，讓觀眾全都甘拜下風。

網友也表示周揚青真的很敢說，雖然是節目效果，但還是捏了把冷汗。



