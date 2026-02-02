周揚青太敢講！節目槓上75歲女星 遭狠嗆：眼睛整再大也看不清渣男
娛樂中心／蔡佩伶報導
中國網紅周揚青外型亮麗深受粉絲喜愛，當年毀滅式爆料前任羅志祥，掀起不小的話題，近來，她參加脫口秀節目《主咖與Ta的朋友們》竟與75歲女星劉曉慶槓上，衝突場面全都被拍下。
從流出節目片段可以看到，周揚青起初先大讚劉曉慶保養很好，如今照樣戀愛、打羽毛球，完全看不出來70多歲，隨後周揚青大方提到早在10年前她就坦承整容，直言不承認，「當別人看不出來啊」，不打針怎麼整容，「打羽毛球嗎？」一番話語充滿調侃意味。
劉曉慶也不甘示弱反擊，認為打羽球「比整容有用」，脫口回嗆周揚青表示她要多多運動，否則眼睛整再大，「還是看不清渣男」，網友看了也紛紛表示「周揚青真敢說」、「就是要這樣大氣自信」。
