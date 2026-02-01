周揚青狠虧75歲劉曉慶 結果反被嗆「眼睛整再大也看不清渣男」

周揚青和劉曉慶節目中互嗆。（圖／周揚青 微博、劉曉慶 微博）

75歲女星劉曉慶，曾演出《武則天》、《一代妖后》、《芙蓉鎮》等多部影視作品，是演藝圈資深大前輩。近日，她在節目中與女星周揚青互槓，兩人在舞台上針鋒相對，火藥味十足。劉曉慶狠虧周揚青：「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男。」

兩人的互動發生在綜藝節目《主咖與Ta的朋友們》中。周揚青上台時先以讚美開場，稱劉曉慶70多歲仍保持戀愛活力，「每天爬山、跑步、打羽毛球，皮膚狀態根本看不出已經70多歲，我們也不知道她怎麼保養的，她也不說。」隨後，她話鋒一轉，談到自己十年前就承認整容，並打趣說：「你整過容，你自己不說，你以為別人看不出來呀？不打針咋整，打羽毛球嗎？」調侃意味十足。

對此，劉曉慶快速反擊，幽默又霸氣地表示：「打羽毛球就是比整容管用！我反對你這麼詆毀體育運動，你一定要加強鍛鍊，不然眼睛整得再大，也看不清渣男。」這番回應巧妙化解挑釁，同時再次引起現場笑聲和掌聲。

節目播出後，網友反應熱烈，紛紛留言表示：「有來有回吐槽得太精彩了」、「劉曉慶本身就天生麗質，國寶級大美人，壓根不需要整容。況且現在70多歲身體容貌也都很OK」、「笑死，不然眼睛再大也看不清渣男」、「直接互罵就完了唄哈哈」、「調侃變反殺姊姊的嘴巴是真的會說」、「懟得漂亮」。

不過，也有網友批評「沒大沒小」、「不尊重前輩」，甚至有人認為周揚青家境雄厚，可能不怕得罪劉曉慶。但更多人則指出，節目本就有劇本安排，「脫口秀都是提前打過招呼，大家較真就沒意思了」，認為兩人的吐槽只是為了增加節目效果，並非真實矛盾。

