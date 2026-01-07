「周星馳喊送百萬鑽戒」 44歲未婚女師險遭詐15萬

洪姓女子過去曾擔任音樂老師，目前經營飲料店，未婚的她在網路上結識一名自稱是港星周星馳的男子。（圖／東森新聞）





高雄市一名45歲洪姓女子，日前深信自己在網路上結識了香港喜劇天王「星爺」周星馳，對方聲稱正在英國，已寄送精品包作為生日禮物給她，但需由女方代付關稅。洪女不疑有他，前往銀行準備匯款港幣3萬8700元（約新台幣15萬餘元），所幸行員機警察覺有異報警。員警到場後苦口婆心勸阻，直言「周星馳是大明星，忙著拍電影，怎麼會有空網戀？」才驚險保住女子積蓄。



據了解，這名洪姓女子過去曾擔任音樂老師，目前經營飲料店，未婚的她在網路上結識一名自稱是港星周星馳的男子。兩人相談甚歡，對方近期表示為了幫她慶生，特地在英國百貨公司挑選了精品包寄到台灣，但要求洪女先行支付運費與關稅才能領取包裹。

洪女深信不疑前往銀行匯款，面對趕抵現場的員警，她堅稱這位網友就是周星馳本人，甚至表示雙方曾經見過面。員警聽聞後大感不可思議，反問洪女既然對方是大明星，寄送禮物何須收禮人負擔費用？警方進一步質疑，周星馳身為國際知名的電影製作人與演員，平時公務繁忙，怎麼可能在網路上隨意交友，甚至還要求朋友匯款領包裹？



儘管洪女一度辯稱只是去收禮物、對方應該不會騙人，但在警方與行員輪番解釋「索取運費或關稅就是典型詐騙手法」後，並點破對方身分太過離譜，洪女才逐漸從「星爺夢」中醒悟。



諷刺的是，周星馳曾在電影《情聖》中飾演一名裝瞎的騙子，與同樣行騙的女主角鬥智；如今詐騙集團卻冒用其名號行騙。小港分局漢民派出所所長陳聖武表示，詐騙集團常利用民眾對名人的崇拜或網路交友的渴望，編織謊言誘騙匯款。本案幸賴行員機警通知，加上警方及時戳破謊言，才讓這名音樂老師免於損失15萬元辛苦錢。警方也再次呼籲，網路交友涉及金錢往來務必提高警覺，以免受騙上當。

