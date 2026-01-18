周星馳弔念「火雲邪神」他不喊星爺往日恩怨再被翻出

周星馳和梁小龍。（圖／中時資料照）

在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的資深武打演員梁小龍驚傳辭世，享壽77歲，消息曝光後震撼華語影壇。曾與他合作的喜劇天王周星馳也於社群平台發文哀悼，表達不捨之情，令不少影迷感慨萬千，兩人過往恩怨也再度被翻出。

據港媒報導，梁小龍已於本月14日安詳離世，噩耗經友人證實後對外曝光。家屬目前低調處理後事，暫未公開說明死因，告別式預計於1月26日在深圳龍崗舉行。曾與他合作過的周星馳，也在IG限動發文悼念，寫下「永遠懷念梁小龍先生」。

廣告 廣告

周星馳發文弔念梁小龍。（圖／翻攝自stephenchow IG）

梁小龍疑似曾與周星馳鬧翻。（圖／香港電影懷舊 微博）

梁小龍縱橫影壇多年，從早年武打劇紅遍亞洲，到《功夫》再度引發話題，留下無數經典畫面。然而，兩人之間的關係始終備受外界討論。梁小龍曾透露，拍攝期間片場人員多半以「星爺」尊稱周星馳，但他始終沒有跟著喊，只選擇以「導演」稱呼對方。他也多次強調，自己並不認同外界所說的「被周星馳捧紅」，直言相當排斥「捧」這個說法，認為自己並非新人，電影本就是團隊合作的成果，每一個環節都同樣重要，並不接受被形容成靠他人提攜復出。

梁小龍表示在拍攝期間，只有他不會稱周星馳為「星爺」。（圖／梁小龍抖音）

此外，梁小龍也曾坦言對酬勞安排並不滿意，認為片酬與付出不成比例，甚至不足以支撐自己一個月的生意收入。儘管他未公開實際酬勞數字，仍坦承結果並非理想，但也無奈表示工作既已完成，只能接受。他也在《功夫》之後明確拒絕再度合作，並透露拍攝期間壓力極大，臨場調度頻繁、重拍次數驚人，讓他難以適應。隨著梁小龍離世，這段昔日恩怨也正式畫下句點。

更多中時新聞網報導

信義房屋 率先推動建築能效標示

龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢

足球》姆巴佩沒風度管不動 皇馬教頭心冷下台