周星馳御用醜女出道40年！曝8億驚人家產 愛逛傳統市場教採購年貨

62 歲資深港星苑瓊丹縱橫演藝圈超過 40 年，累積無數經典作品，生活條件優渥的她，近期卻以親民形象再度引起討論。新春將至，苑瓊丹特別拍片分享到傳統市場採買年貨的心得，從燒肉、水果到各式食材一樣不漏，展現「富貴婆也能很接地氣」的一面。

苑瓊丹過去曾是「星爺」周星馳的御用演員，兩人合作多達 9 次，包括《唐伯虎點秋香》中令人印象深刻的石榴角色，以及《九品芝麻官》等經典喜劇作品，至今仍讓影迷津津樂道。她在 TVB 的代表作《封神榜》、《男親女愛》也同樣深植人心，是港劇迷心中的熟面孔。

私生活方面，苑瓊丹嫁給身家高達 2 億港幣、被封為「玻璃大王」的黃乃揚，生活無虞。近年她大幅減少幕前演出，轉而投入直播帶貨產業，甚至豪砸千萬在中國成立直播公司。苑瓊丹曾透露，一場成功的直播就能創造百萬收入，事業版圖早已不只限於演藝圈。

即便如此，苑瓊丹仍樂於享受逛市場、找便宜貨的樂趣。近日她化身精明師奶，穿梭在傳統市場各個攤位之間，面對琳瑯滿目的年貨顯得興致勃勃。從新鮮蔬果、生猛海鮮到應景食材樣樣齊全，其中最讓她駐足的，竟是燒臘店裡一排排油亮誘人的燒肉，直呼看了就忍不住流口水。

感情方面，苑瓊丹曾與已故演員林正英有過一段令人惋惜的戀情，兩人因《殭屍道長》結緣，卻因病魔無法走到最後。如今她與丈夫過著低調的兩人世界，生活重心放在事業與日常點滴。從億萬身家到市場掃貨，苑瓊丹用行動證明，幸福其實可以很簡單。

