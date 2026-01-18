周星馳悲痛發聲了！《功夫》火雲邪神成追憶 9字悼念梁小龍：永遠懷念

記者王培驊／綜合報導

資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息曝光後讓影迷震驚不已，也掀起各界追思。曾與梁小龍合作電影《功夫》的周星馳，稍早也透過社群平台發聲哀悼，引發關注。

周星馳也發聲悼念梁小龍。（圖／翻攝自IG @stephenchow）

周星馳在IG限時動態中以黑底白字寫下：「永遠懷念梁小龍先生」，並附上雙手合十的表情符號，雖未多言，卻流露出深切不捨。這也是梁小龍辭世消息曝光後，周星馳首度公開表態，簡短一句話讓不少影迷看了鼻酸，紛紛留言表示「火雲邪神真的成為傳說了」。

周星馳在《功夫》電影中和梁小龍有大量對手戲。（圖／《功夫》劇照）

對許多年輕觀眾而言，梁小龍最深刻的形象，莫過於2004年電影《功夫》中癲狂霸氣的反派角色「火雲邪神」，該角不僅成為影史經典，也讓他成功打進新世代觀眾視野，迎來演藝生涯第二個高峰。然而早在《功夫》之前，梁小龍早已是華語武打影壇的代表人物。

梁小龍15歲便進入武行，從替身演員做起，憑藉真功夫與拚勁站穩腳步。1970年代起，他在影視圈嶄露頭角，並與李小龍、成龍、狄龍齊名，被譽為「香港四小龍」。1980年代，他在電視劇《大俠霍元甲》、《陳真》中飾演正氣凜然的「陳真」，熱血形象紅遍華人世界，成為一代觀眾共同的記憶。

其後梁小龍一度淡出演藝圈，轉往經商多年，直到受周星馳邀請復出拍攝《功夫》，再度回到大銀幕。儘管兩人過往在合作細節上曾有不同聲音，但《功夫》無疑成為雙方演藝生涯中極具代表性的作品之一，也讓「火雲邪神」成為難以取代的經典角色。

