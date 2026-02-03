周星馳親自手繪「包租婆」等3經典角色 發英雄帖共闖動畫界

香港喜劇天王周星馳近年經常透過社交平台與粉絲隔空接觸，並不時公布最新電影製作計畫、為作品演員招募及推廣NFT等周邊產品。近日，周星馳於社交平台發布影片，親手在三張白紙上繪製昔日超賣座作品中的三位角色，並廣發英雄帖，發掘創意絕頂的有緣人。

香港01報導，周星馳在影片中，親手在三張白紙上繪製逼真動畫人物，更將昔日超賣座作品中的三位角色化為動畫人物，分別為「食神」史提芬周、「學生妹」版如花及「功夫」包租婆，三個角色辨識度甚高，畫風亦非常成熟，周星馳似乎有意在闖入動畫界同時激活昔日的港產片IP。

周星馳亦在帖文中PO文，「今特發英雄帖，發掘創意絕頂的有緣人與在下共創新故事。投稿也好，投票亦可，皆可一試身手，親手打造角色命運」。

其實，周星馳2018年已與東方夢工廠啟動動畫項目「齊天大聖」開發；2023年以執行製片人身分推出Netflix動畫電影「美猴王」，影片融入其標誌性無厘頭風格，講述孫悟空對抗妖魔的冒險故事，並配備多語種配音版本全球同步上線。

據悉，2025年堪稱中國動畫奇蹟年，年初有動畫鉅製「哪吒之魔童鬧海」創下歷史性154億元人民幣票房；年中則有中低成本的「浪浪山小妖怪」，亦以17億1900萬元票房成為年度第六位賣座作品。

