周春米分送貓掌湯圓 屏東NEKO MARKET市集暖呼呼開幕

屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食、遊戲超過100攤，並推廣寵物植入晶片、動物認養等友善寵物理念，縣長周春米搖鈴開市，巡攤及請民眾吃貓掌湯圓同樂，為三天的市集活動暖呼呼揭開序幕。

屏東市萬倉街經縣府改造後，成為城市新亮點，不僅提供民眾休憩的新場域，縣府幾次辦理市集活動都帶動附近熱潮，大受好評。這次縣府傳播暨國際事務處規劃「NEKO MARKET」品牌市集，從12月底至明年2月連續三個月辦理三場，名稱還隱藏著屏東人才知道的小秘密與趣味。

周春米表示，過去萬倉街與仁愛路交接口有個在地人都熟悉的「貓洞」，大家經過時都忍不住要低著頭縮著身子，貓洞雖然配合鐵路高架化消失，但仍在屏東人的記憶裡。對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭的小洞，所以縣府取日文「NEKO」貓為名，也有萌寵可愛的意思，既勾起遊客興趣又巧妙鏈結在地情感。

NEKO MARKET市集第一場於12月26日至28日登場，吉祥物「阿財」就是隻招財的福貓，現場除了一隻高達4米的大阿財坐鎮賣萌外，還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門，周春米從門中走出和民眾打招呼，和青葉國小附幼小朋友搖動繫在貓咪上的大鈴鐺開市，還準備了貓掌湯圓溫暖分送。

周春米並逐一為攤商加油，和民眾享受逛市集的小確幸。此次市集有多項亮點，其中「Pingtung Good」專區，以打造小超市概念，精選車城、高樹、枋寮、佳冬及東港農會、東港區漁會等六家屏東地區農漁會與多項小農產品，讓大家看到農漁民朋友的用心、創意及優質的產品。

另為鼓勵民眾多多支持屏東好物，在「Pingtung Good」專區消費滿1000元可以參加扭蛋抽獎，可以抽NEKO MARKET限定環保袋，甚至有機會抽中免單，當日在「Pingtung Good」專區買的東西全部免費。周春米當場消費滿千參加扭蛋，居然抽中免單，全場掌聲笑聲搖鈴慶祝聲不斷，周春米也直呼幸運，帶動現場熱鬧滾滾。

市集同時推動友善寵物，與農業處攜手設置寵物專區，提供免費施打晶片、友善寵物商家、手作體驗、「鏟屎官（鏟黃金）」趣味活動，還提供狗便袋，透過活動傳遞友善動物的理念，許多民眾也帶著愛犬一起來逛，真正達到寵物友善環境。

周春米推薦外地遊客搭火車就可以來逛NEKO MARKET，因為萬倉街就在屏東火車站旁，緊鄰知名的屏東民族夜市，逛市集買屏東好物還能品嚐屏東特色風味小吃，幸福感滿滿。

傳播處表示，NEKO MARKET市集好康多多，第一場並配合政府普發萬元，推出消費集點抽獎活動，民眾消費滿100元集1點，集滿10點即可參加抽獎，有50吋電視、iPad、Apple Watch、誠品禮券、微電腦電子鍋、負離子吹風機、雙溫控電烤箱、體脂機、超商禮券等，超過千項好禮！

「NEKO MARKET」預計每月月底舉辦，第二場為明年1月30日至2月1日，第三場2月27日至3月1日，三場市集橫跨新年、春節、228連假，陪大家歡喜迎新春。