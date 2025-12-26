周春米分送貓掌湯圓 屏東NEKO MARKET市集暖呼呼開幕
記者毛莉／屏東報導
屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」26日在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食、遊戲超過100攤，並推廣寵物植入晶片、動物認養等友善寵物理念，縣長周春米搖鈴開市，巡攤及請民眾吃貓掌湯圓同樂，為三天的市集活動暖呼呼揭開序幕。
屏東市萬倉街經縣府改造後，成為城市新亮點，不僅提供民眾休憩的新場域，縣府幾次辦理市集活動都帶動附近熱潮，大受好評。這次縣府傳播暨國際事務處規劃「NEKO MARKET」品牌市集，從12月底至明年2月連續三個月辦理三場，名稱還隱藏著屏東人才知道的小秘密與趣味。
周春米表示，過去萬倉街與仁愛路交接口有個在地人都熟悉的「貓洞」，大家經過時都忍不住要低著頭縮著身子，貓洞雖然配合鐵路高架化消失，但仍在屏東人的記憶裡。對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭的小洞，所以縣府取日文「NEKO」貓為名，也有萌寵可愛的意思，既勾起遊客興趣又巧妙鏈結在地情感。
NEKO MARKET市集第一場於12月26日至28日登場，吉祥物「阿財」就是隻招財的福貓，現場除了一隻高達4米的大阿財坐鎮賣萌外，還佈置一座「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門，周春米從門中走出和民眾打招呼，和青葉國小附幼小朋友搖動繫在貓咪上的大鈴鐺開市，還準備了貓掌湯圓溫暖分送。
周春米並逐一為攤商加油，和民眾享受逛市集的小確幸。此次市集有多項亮點，其中「Pingtung Good」專區，以打造小超市概念，精選車城、高樹、枋寮、佳冬及東港農會、東港區漁會等六家屏東地區農漁會與多項小農產品，讓大家看到農漁民朋友的用心、創意及優質的產品。
另為鼓勵民眾多多支持屏東好物，在「Pingtung Good」專區消費滿1000元可以參加扭蛋抽獎，可以抽NEKO MARKET限定環保袋，甚至有機會抽中免單，當日在「Pingtung Good」專區買的東西全部免費。周春米當場消費滿千參加扭蛋，居然抽中免單，全場掌聲笑聲搖鈴慶祝聲不斷，周春米也直呼幸運，帶動現場熱鬧滾滾。
市集同時推動友善寵物，與農業處攜手設置寵物專區，提供免費施打晶片、友善寵物商家、手作體驗、「鏟屎官（鏟黃金）」趣味活動，還提供狗便袋，透過活動傳遞友善動物的理念，許多民眾也帶著愛犬一起來逛，真正達到寵物友善環境。
周春米推薦外地遊客搭火車就可以來逛NEKO MARKET，因為萬倉街就在屏東火車站旁，緊鄰知名的屏東民族夜市，逛市集買屏東好物還能品嚐屏東特色風味小吃，幸福感滿滿。
傳播處表示，NEKO MARKET市集好康多多，第一場並配合政府普發萬元，推出消費集點抽獎活動，民眾消費滿100元集1點，集滿10點即可參加抽獎，有50吋電視、iPad、Apple Watch、誠品禮券、微電腦電子鍋、負離子吹風機、雙溫控電烤箱、體脂機、超商禮券等，超過千項好禮！
「NEKO MARKET」預計每月月底舉辦，第二場為明年1月30日至2月1日，第三場2月27日至3月1日，三場市集橫跨新年、春節、228連假，陪大家歡喜迎新春。
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 454
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 6 小時前 ・ 7
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 139
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 58
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 59
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 51
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 18
連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣
立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 196
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
不提弟弟名字...「張嫌兄長」親筆信藏洋蔥 醫張文嘆「自戀式傷害」沒能受到撫慰
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲兇嫌張文在犯案後被警方包夾，直接從南西誠品墜樓身亡，共計造成4死（含...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 45
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 95
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 1 小時前 ・ 2
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 14
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 20
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 41