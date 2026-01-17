周春米力挺尹立：最有潛力最有能力的參選人

▲ 左楠區市議員參選人尹立拜訪屏東縣長周春米，致贈由其妻子、藝術家「萬歲少女」設計，並融合年節意象的紅包與斗方，分享設計走入生活、文化融入日常的理念。（圖／左楠區市議員參選人尹立提供）

[NOWnews今日新聞] 左營、楠梓選區競爭激烈，民進黨黨內初選呈現「七搶四」態勢，高雄市左營、楠梓市議員參選人尹立近期勤走地方，16日陪同賴瑞隆車掃贈手牌，今（17）日更拜訪屏東縣長周春米，致贈由其妻子、藝術家「萬歲少女」設計，並融合年節意象的紅包與斗方，分享設計走入生活、文化融入日常的理念，展現以文化為本的公共行動精神。

周春米表示，這份斗方不僅洋溢濃厚的年節氛圍，也能感受到設計者對細節與情感的用心，讓人看見文化如何透過設計與市民生活產生連結。日前尹立發布與她合拍的推薦影片，亦提及兩人多年前的緣分，當時尹立為其律師事務所設計名片，便已展現出高度的專業與美感，令人印象深刻。

周春米強調，後來看到尹立進入高雄市政府文化局服務，在多項重要文化建設與政策推動上展現亮眼成果，從理念到執行，每一步的累積都令人感佩。

談及尹立投入市議員初選，周春米直言這是一條相當艱辛的道路，但也因此更能看見其決心與承擔。她強調，尹立是她心中「最有潛力、也最有能力」的參選人，誠摯呼籲高雄鄉親一起給予支持，讓真正懂文化、懂治理、也願意為地方付出的人，進入議會為高雄打拚。

