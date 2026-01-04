周春米及跨縣市立委齊聚! 賴瑞隆：20年歷練接棒守住高雄最佳人選
[Newtalk新聞] 高雄市長參選人賴瑞隆4日傍晚於捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，現場湧入大批支持者，並集結9位在地及跨縣市立委、市議會正副議長、市議員、議員參選人，以及超過300位里長與百工百業代表到場力挺，氣勢磅礡。活動中並邀請媒體人王瑞德第21次專程南下開講，以及高雄出身的知名藝人蔡小虎獻唱，為現場注入熱烈氛圍，展現團結一致、高雄隊全力向前的能量。
賴瑞隆表示，感謝高雄市議長康裕成在關鍵時刻公開表態支持他，象徵市政與基層力量全面集結。自己出身平凡家庭，父親是木工、母親在市場賣肉粽，沒有顯赫背景，亦非政治世家，唯一的信念就是把高雄建設得更好。他也感謝鄉親一路栽培，讓他從國會助理、市府局長走到立法院，並懇託民眾做他的後盾，未來持續為大高雄打拚。賴瑞隆回顧，三位高雄市長謝長廷、陳菊、陳其邁為城市奠定重要轉型基礎，從形象翻轉到命運改變，再到建立光榮，都是一棒接一棒累積而成。
賴瑞隆強調，自己擁有十年市政與十年立委經驗，為高雄爭取超過6千億元建設經費，並連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，都是可以被檢驗的具體成果。每天南北奔波、一步一腳印，心中始終放著高雄人的期待。初選以來已與各區里長於38區走透透，辦超過200場的說明會，也提出12場完整政見願景，涵蓋產業、交通、文化、農漁、地方發展等面向，除了大亞灣計劃，還有成立育兒基金將生育津貼提高至5萬元並贈送孕哺枕、將敬老卡點數提升至1萬5千點並擴大使用範圍。
對於當前國會情勢，賴瑞隆直言，藍白在立法院的作為已對國家治理與地方建設造成衝擊，尤其柯志恩主導惡修《財政收支劃分法》，將使高雄年預算實質減少約200億，嚴重影響城市發展。自己第一時間站出來捍衛高雄權益，柯志恩依然在玩文字遊戲，發稿閃躲責任。相信曾給過國民黨機會卻歷經失望、用民主讓城市重新出發的高雄人，一定清楚誰是真正為城市發聲、為地方承擔的人選。面對即將到來的地方大選，高雄的選擇格外關鍵。
賴瑞隆提到，自去年5月以來每一份民調顯示，他是唯一能穩定勝過對手的人選，也正因如此，成為國民黨最忌憚的對象。呼籲高雄市民在關鍵時刻團結一致，守住城市、延續進步，讓高雄開創新局。高雄需要能團結各界、穩健理性、延續市政成果的市長。他不只是準備好，更早已參與高雄的進步改變；未來將承擔更大的責任，穩健接棒，帶領高雄邁向下一個黃金十年，懇請市民在即將進行的電話民調中唯一支持賴瑞隆，讓他穩穩接棒陳其邁擔起高雄未來，守住高雄、守護高雄。
屏東縣長周春米指出，賴瑞隆從政超過20年有具備完整的中央與地方歷練，長期接受嚴格公共檢驗，並獲公督盟連續19次評選優秀立委的肯定；且其出身基層家庭，更能理解民眾需求，這就是高雄市民需要的高雄市長。周春米最後表示，政治是眾人的事，更需要勇者無懼和真心誠意，賴瑞隆「真誠無畏」，願意承擔、也不畏挑戰，呼籲大家團結支持賴瑞隆，一起讓高雄更好、讓南台灣更好。
康裕成也說，高雄市民站出來都是因為想讓高雄更好、更讚。她與賴瑞隆認識許久，其擁有十年政務官、十年立委經驗；高雄的改變、成長都參與其中，也有第一名立委的表現，是最能接棒的人選；懇請鄉親民調電話唯一支持賴瑞隆。活動中，除了周春米親自到場，展現高屏攜手合作、區域同盟的堅實氣勢；高雄在地立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與原住民立委伍麗華，皆輪番推薦賴瑞隆。
此外，康裕成率領多位跨派系高雄市議員高雄市議員李喬如、簡煥宗、郭建盟、何權峰、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓、張博洋、李順進、陳幸富、范織欽、高忠德、黃文志、張勝富、邱俊憲、林富寶；以及前議員陳致中、議員參選人蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅、薛兆基、郭原甫、洪村銘、張耀中、黃淑美、張育臺等人，以及大高雄由大高雄里長聯誼總會總主席張宇讚帶領超過300里長上台力挺。
同時，新北市議員戴瑋姍、彰化縣議員洪騰明、張欣倩、楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人亦專程南下給予支持，展現賴瑞隆的好人緣；眾人共同喊出「信賴高雄，邁向新局」口號，呈現大團結氣勢，成為城市穩定向前的最大後盾。最後，菜市場出身的賴瑞隆也與高雄小港區出身、曾協助家人於市場賣豬肉的蔡小虎合唱《挺你到底》，台下市民朋友亦隨者旋律高歌舞動；氣氛熱絡、充滿活力，展現高雄人的豪爽熱情。
