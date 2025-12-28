周春米地震貼文驚見「去死！」 急澄清：臉書系統錯誤

昨（27）日晚間11時5分台灣東部海域發生規模7強震，全台劇烈搖晃。屏東縣長周春米第一時間在臉書發文卻出現「去死！祝大家平安」，周春米連忙更正是臉書系統錯誤。

周春米 。（資料照／中天新聞）

屏東縣長周春米強調，原文是：「發生地震，大家平安」卻被臉書錯誤翻譯，周春米也指出，「台南市偉哲市長臉書之前也發生類似狀況，都是臉書系統問題！」請大家幫忙澄清，一切平安最重要，「可能被地震震暈。」

不少民眾也留言表示，「我記得上次也曾發生過，臉書為什麼不改？」、「第一時間總是能得到春米縣長的溫馨問候，我們相信是臉書出錯，完全不會動搖我們對您的支持與相挺縣長加油」、「一個人這樣，真的可能系統問題，多人這樣，後台真的要注意一下。」、「要查清楚……臉書怪怪的」、「被限動嚇一跳」、「哈哈哈哈哈，太鬧了」、「笑死又來了」。

