周春米宣佈屏東高國中小營養午餐免費 5萬學生受惠

屏東縣長周春米今宣佈，自115學年度起，全面補助屏東縣所屬高國中小學營養午餐費用。

學生營養午餐全面免費的縣市再加1，屏東縣長周春米今天（14日）宣佈，經過連日來審慎的評估，決定自115學年度起，全面補助高國中小學營養午餐費用，估計約有5萬名學生受惠，期盼能減輕家庭負擔，讓屏東孩子在公平的起點上安心成長。（溫蘭魁報導）

學生營養午餐免費的話題最近引發熱烈討論，自台北市長蔣萬安宣佈營養午餐免費後，高雄市和台南市陸續跟進，全台22個縣市有18個縣市學生營養午餐免費，屏東縣長周春米14日也宣佈跟進：「我鄭重的宣佈，縣府在審慎的評估之後，從115學年度，我們全面來補助屏東縣所屬的高國中小學生的營養午餐費用，縣府預計每年投入約8.2億元的經費，全縣約有5萬1千多位學生會受惠。」

屏東縣長周春米在臉書發文，自115學年度起，全面補助屏東縣所屬高國中小學營養午餐費用，全縣約有5萬名學生受惠。（圖：周春米臉書）

跟鄰近的高雄市不同的是，高雄市是公立國中小學營養午餐免費，屏東縣則是高中也免費，周春米坦言，這是一項極其艱難的決定，尤其是在新版的財政收支劃分法修法之後，屏東的財政面臨嚴峻的挑戰，不過，她強調，全面營養午餐政策不會排擠到其他教育經費，包括學校老舊校舍、操場、廁所和體育設施的改建，學生的教育不會打折。