周春米就職三週年和鄉親感性告白 談財劃法明年度預算減少但屏東建設不會停

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣長周春米今(24)日就職3週年，以「屏東running1000」為主題向鄉親報告1000多個日子的施政成果及心情，她說，3週年不是慶功的時刻，而是檢視與承諾的時刻，她感謝縣府團隊的努力，也希望同仁的努力能被大家看見。針對財劃法的問題，周春米表示，明年度縣府預算撙節開支減少20億，但屏東的建設不會停，照顧不會少，有信心繼續向前邁進。

周春米3年前就任成為屏東縣地方自治史72年來第一位女縣長，在就職屆滿3週年這天，她再次站在相同的位置，以「十大貼心」、「十大精彩」、「十大建設」為主軸，逐一和鄉親報告3年來的施政成果，超過1000個日子帶領縣府團隊，從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，兢兢業業擘劃藍圖，就是希望讓縣民生活更好，讓城市更有競爭力。

周縣長說，「10乘10乘10」就是1000，接下來屏東將迎來科技產業、太空產業，更是國家半導體S科技廊帶的重要版圖之一，正是轉型的重要關鍵，周縣長有信心可以帶著大家繼續前進，讓屏東在城市與產業升級的路上，走得更穩、跳得更高，讓屏東有故事、有創意、有驕傲。

當問到三年來執政的心情，周春米說「還是很緊張」，但三年成績希望同仁的努力能被看見，當然還有很多需要精進及加強的地方，透過三週年就職1000天的報告重視檢視，戰戰兢兢不敢鬆懈，有大家的支持，屏東團隊深具信心會繼續打拼。

至於財劃法的問題，周縣長對於立法院迄今尚未審查中央總預算表示遺憾，縣府團隊在編列明年度預算時就把風險算進去，經過盤點後縣府115年預算較114年減少20億，但一切仍在掌握當中，縣府會密切關注相關預算審查及縣府財源，屏東的建設不會停，屏東的照顧也不會少，有信心往前邁進！