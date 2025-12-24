周春米就職滿三週年 千日承諾已兌現

▲周春米就職三週年和鄉親感性告白，屏東running1000天，好屏看得見。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 屏東縣長周春米於2022年12月25日宣誓就職，成為屏東縣地方自治72年來首位女性縣長。就職屆滿三週年之際，她重返縣府大禮堂，向鄉親報告超過1,000個日子的施政成果與心路歷程，並深情告白：我們兌現承諾了。

活動現場以「屏東 Running 1000」為主題，象徵千日努力所累積的能量。透過影片回顧社福、長照、教育、文化、觀光、建設、產業等多元成果，一幕幕畫面，讓縣民看見「好屏東、看得見」。

周春米表示，三週年不是慶功，而是檢視與再承諾。她回憶，上任後簽署的第一份公文，就是率先全國成立「長期照護處」，實踐對長照政策的承諾，也展現縣政以人為本的核心價值。

她以「十大貼心、十大精彩、十大建設」為主軸，逐一說明三年成果。許多政策看似細微，卻貼近生活、深具感受，展現身為「屏東女兒」的細膩治理。她強調，縣政不是照顧特定族群，而是在人生每一個需要的時刻，政府都能接得住大家。

在「十大貼心」中，縣府加碼生育津貼，推動未滿一歲嬰幼兒營養補助，並擴大敬老卡與博愛卡使用；補助長者假牙、廣設托嬰資源、推動家戶廚餘機，實質減輕家庭負擔，也因應公共衛生與環保需求。

「十大精彩」則展現屏東的文化活力與國際連結。從族群文化、地方節慶到國際交流，屏東與日本、紐西蘭、美國等城市互動頻繁，讓世界看見屏東的熱情與底蘊，無論是恆春民謠、原鄉文化，或青年藝文與運動賽事，都讓城市充滿故事。

在「十大建設」方面，高鐵特定區、五大社會住宅、市地重劃，以及三大圖書館與三大公園等重大建設，為產業轉型與青年就業奠基。三年來縣府投入道路建設84億元、治水防洪近70億元，並持續改善校園廁所與操場，打造更安全、有韌性的城市。

活動吸引400多位來賓與鄉親出席，不少人曾見證三年前的就職時刻，如今再次見證她的成長與蛻變，現場溫馨感人。談及執政心情，周春米坦言仍然「緊張」，因為責任重大、挑戰不斷。面對財劃法與預算不確定性，她強調縣府已提前盤點風險，屏東的建設不會停，照顧也不會少。

她期許，未來的屏東不只宜居，更要邁向「宜業、宜創、宜發展」，在科技、太空與半導體產業布局中站穩腳步，帶領屏東走得更穩、跳得更高，持續向前跑。

