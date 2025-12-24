周春米就職3週年 說明十大建設、十大貼心

周春米就職三周年向屏東鄉親說明施政績效及未來方向。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長周春米今天就職三週年，她以十大建設、十大貼心、十大精彩的內容，向屏東鄉親說明1000個日子的努力成果，從生育津貼、班班喝鮮奶、老人假牙補助及高鐵特定區等建設，從城市到山海，從建設到產業文化等，希望讓縣民生活更好、城市更有競爭力，未來將成為南台灣科技與生活樞紐，對於明年可能少20億元補助，將由縣款來支出，強調建設不會停、屏東的照顧也不會少。

周春米表示，作為地方自治史72年來屏東第一位女縣長，3年來帶領縣府團隊兢兢業業，希望讓縣民生活更好，她以「十大貼心」說明推動發放生育津貼，從第一胎補助2萬元，加碼第二胎後提高到3萬元，115年起更加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，最高可領2萬4000元，開辦補助長者裝置假牙計畫；敬老卡、博愛卡補助翻倍升級到1000點，補助家戶廚餘機也大受歡迎。

廣告 廣告

「十大精彩」則是呈現屏東的多元繽紛，積極與世界交朋友，與日本、紐西蘭、美國、澳洲加強交流。「十大建設」中高鐵特定區、五大社會住宅、和生市地重劃等，並規劃新建三大圖書館和三大公園，各項基礎建設不管是道路、治水防洪、學校老舊廁所、操場跑道修繕，都將盡力完成。

對於財劃法問題，縣府估減少20億，但屏東的建設不會停，屏東的照顧也不會少，未來屏東將迎來科技產業、太空產業，更是國家半導體S科技廊帶的重要版圖之一，期許成為南台灣真正具有吸引力的科技與生活樞紐。

周春米就職三年說明說明施政情形。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

健康網》10種食物含毒素 美國網紅醫：能不食為宜

黃仁勳身旁神祕女子是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片偷渡內幕

京華城弊案今將辯結 柯文哲最後陳述要說這件事

