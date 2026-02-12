周春米感謝小琉球衛生所醫師守護鄉親健康 (圖)

其他人也在看
台北時裝週啟動升級 主題開幕秀轉型多場次展演
（中央社記者王寶兒台北12日電）台北時裝週自2018年舉辦至今，文化部今天宣布，今年起活動升級，主題式開幕秀將轉為更多秀展，比照國際趨勢增加形象展演與響應活動等品牌參展形式，集中設計師能量。
張本渝4年半未見混血男友 靠視訊聯繫放話：回台就是結婚時
【緯來新聞網】女星張本渝近期正投入舞台劇《暗戀桃花源》40週年版排練，戲裡演繹橫跨數十年的錯過與等待
不再遙遠的守護 琉球醫療全面升級 鄉親肯定縣府用心
【記者 王靚慧／屏東 報導】為了讓琉球鄉親在家鄉能得到更好的醫療照護，屏東縣政府持續推動離島醫療服務升級，今（
過年前詐騙猖狂！79歲翁欲匯1萬給網友 警急阻詐
春節圍爐不留代價 營養師教您守住腰圍健康
春節期間團圓餐聚多，高油高糖的年菜常讓身體健康亮紅燈，臺東縣衛生局營養師提醒民眾，年節飲食應掌握先吃蔬菜、聰明替換澱粉以及選擇原型食物等3大原則，並配合規律運動與補水，才能有效預防代謝症候群，避免年後
布魯塞爾遭冷處理！中國對歐外交全面轉向「分而治之」策略
據《南華早報》的獨家報導，在中國首都，據多方消息來源表示，西班牙外交官、歐盟駐華代表團團長庹堯誨（Jorge Toledo）在相當長一段時間內，實際上被排除在與相關部委的會議之外。庹堯誨一向直言批評中國的產業過剩問題，以及中國與俄羅斯的緊密關係。他目前所面臨的外交孤...
從趴地變坐新椅 中市府砸重金護學童送愛心
[NOWnews今日新聞]台中市政府推動「陪您長大」計畫，自籌4.5億元經費，分三年將全市國中小課桌椅全面汰換為符合人體工學的「可調式」設計，以維護學童發育與專注力。市長盧秀燕今(12)日前往南屯區東...
老婦等垃圾車跌落3公尺深溝 宜蘭市清潔隊及時救援
（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭市70多歲蔡姓婦人日前路口等垃圾車，不慎摔落深度至少3公尺深溝，市公所清潔隊員遍尋不著後發現，連忙搬長梯布繩及時救援；市長陳美玲今天表揚隊員，蔡婦也現身致謝。
老婦等垃圾車意外跌深溝 宜市清潔隊及時救援 (圖)
宜蘭市蔡姓婦人（藍背心者）日前在路口等垃圾車時，不慎摔落深溝，清潔隊員發現後立刻搬來長梯與布繩救援。蔡婦12日到市公所獻花，感謝清潔隊員救命之恩。
小琉球醫療優化升級 屏東縣府說明 (圖)
屏東縣衛生局12日在小琉球三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，向鄉親說明縣府優化在地醫療的各項措施，屏東縣長周春米（前右5）也親自出席。
婦人用擴音器「放送國罵」！慘遭判3月有期徒刑…
社會中心／饒婉馨報導高雄前鎮區一名陳姓婦人長期與鄰居不合，竟在自家陽台架設擴音器，於深夜或凌晨時段對整條巷弄發送「蕭X莫」及五字經等粗鄙髒話，嚴重干擾周邊住戶睡眠。這場持續超過一年的廣播鬧劇導致鄰近10戶居民集體崩潰選擇報警，高雄地方法院審理後，認定陳姓婦人行為已侵害他人居住安寧，依強制罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。
擊劍新星李讓為運動幣抽籤 (圖)
運動部12日舉行運動幣抽籤活動，18歲擊劍新星李讓（中）受邀抽籤，還幸運抽出自己的身分證末2碼。
小琉球垃圾案黑幕曝光！4人「勒索576萬」害清運9度流標 全遭起訴
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導屏東縣琉球鄉垃圾清運業務長期遭不法勢力勒索，導致招標案9度流標，垃圾一度堆積影響居民生活與觀光。屏東地檢署主動偵辦，...
小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級
（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000萬元內部整修，全面升級離島醫療品質。
高中木聯》賴承鍇後援穩守有意選秀 西苑一分險勝進16強
西苑高中、彰化藝中今天(12日)在高中木棒聯賽第三階段爭取分組最後一張晉級門票，西苑在6局下靠著高飛犧牲打攻下超前分，加上賴承鍇後援守成，終場以2比1險勝彰藝，前進第四階段16強。分組平鎮高中率先出線，西苑、彰藝要拚戰最後晉級機會，彰藝3局上利用保送、失誤先馳得點，西苑同樣3局下進帳1分，到了6局下，西苑1出局後靠著1安打2保送攻佔滿壘，劉冠頡擊出高飛犧牲打，送回超前分，加上隊長賴承鍇守住最後半局，西苑以1分差驚險拿下勝利。西苑總教練林朝煌表示，這場球隊攻勢不算多，關鍵時刻都有把握住得分機會，用出局數換分數，兩分都是高飛犧牲打，選手有做好基本功。西苑動用兩任投手，高二張凱祥先發4.1局失1分(非自責)，高三賴承鍇後援2.2局無失分，被敲出1安打，投出4次三振、2次四死球，拿下勝投，林朝煌提到，先用下勾的張凱祥先發，彰藝有一些攻勢，還好都能守下來，5局下有危機時換上賴承鍇，他幾乎都是投後援，控球比較穩定，球的尾勁好，球速算不錯，最快球速可達到144公里，高中這三年投球各方面進步多，今年還可以打U18選拔賽，打算畢業後投入中職選秀。西苑挺進第四階段，林朝煌笑說「總算是游回來了」，連兩階段都
屏東縣府守護離島健康 琉球鄉醫療全面升級
屏東縣府十二日宣佈小琉球醫療全面升級，全力守護離島居民健康。縣長周春米指出，對琉球鄉親而言，衛生所不僅是醫療場域，更是生活中最重要的依靠，離島醫療資源取得不易，縣府積極向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫執行醫院，真正落實「在地醫療、就近照顧」。周春米說，琉球鄉衛生所每天二十四小時都有醫療團隊進駐服務，目前五位衛生所醫師皆為琉球子弟，另有兩位也是來自琉球的屏東醫院醫師，支援腸胃鏡檢查與治療工作。衛生局長張秀君表示，這次升級特別感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入三千萬元辦理耐震補強與內部整修 ...
熱帶氣旋襲馬達加斯加釀31死 政府宣布全國進入「災難狀態」
馬達加斯加地方當局11日表示，熱帶氣旋「格札尼」（Gezani）已造成至少31人死亡，國家風險管理和民防辦公室（BNGRC）稱，仍有多人失蹤，至少36人受傷。
小琉球衛生所新增腸胃科門診、胃鏡室 (圖)
屏東縣琉球鄉衛生所自2026年起新增腸胃科門診，並增設胃鏡室，1月起提供鄉親服務，讓離島醫療更便利。
【馬上發財】過完年想換工作？專家親揭少做這5件事 好職缺拱手讓人
農曆春節到來，不少上班族一邊盤點年終獎金，一邊思考年後轉職的可能性。相較於公部門具備相對明確的加薪機制，多數民營企業薪資調整彈性較大，也讓部分員工開始醞釀轉職或談薪計畫，不過，轉職與談薪一旦判斷失誤，恐錯失理想職缺。對此，人力銀行專家提醒，年後轉職潮來臨之際，務必避免5大常見錯誤，否則好機會恐怕拱手讓人。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...