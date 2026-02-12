周春米感謝小琉球衛生所醫師守護鄉親健康 (圖)

西苑高中、彰化藝中今天(12日)在高中木棒聯賽第三階段爭取分組最後一張晉級門票，西苑在6局下靠著高飛犧牲打攻下超前分，加上賴承鍇後援守成，終場以2比1險勝彰藝，前進第四階段16強。分組平鎮高中率先出線，西苑、彰藝要拚戰最後晉級機會，彰藝3局上利用保送、失誤先馳得點，西苑同樣3局下進帳1分，到了6局下，西苑1出局後靠著1安打2保送攻佔滿壘，劉冠頡擊出高飛犧牲打，送回超前分，加上隊長賴承鍇守住最後半局，西苑以1分差驚險拿下勝利。西苑總教練林朝煌表示，這場球隊攻勢不算多，關鍵時刻都有把握住得分機會，用出局數換分數，兩分都是高飛犧牲打，選手有做好基本功。西苑動用兩任投手，高二張凱祥先發4.1局失1分(非自責)，高三賴承鍇後援2.2局無失分，被敲出1安打，投出4次三振、2次四死球，拿下勝投，林朝煌提到，先用下勾的張凱祥先發，彰藝有一些攻勢，還好都能守下來，5局下有危機時換上賴承鍇，他幾乎都是投後援，控球比較穩定，球的尾勁好，球速算不錯，最快球速可達到144公里，高中這三年投球各方面進步多，今年還可以打U18選拔賽，打算畢業後投入中職選秀。西苑挺進第四階段，林朝煌笑說「總算是游回來了」，連兩階段都

